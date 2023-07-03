Simge Sağın: Hem harcadım hem de harcandım

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bayram tatilinin son gününde Alaçatı'da sahne aldı ve yine kıyafetiyle dikkat çekti. Sahne performansı sırasında "Harcandıkça" adlı şarkısını söylemeden önce ilgi çekici bir açıklama yaptı. Hayranlarına hitaben, "Merak ediyorum, aranızda harcanan kaç kişi var? Ben hem harcadım hem de harcandım. O yüzden bu eseri söylüyorum" dedi.

Simge Sağın, tatil sezonunun en popüler mekanlarından biri olan Alaçatı'da unutulmaz bir sahne performansı sergiledi. Sahne şovları ve enerjik performansıyla tanınan şarkıcı, hayranlarını coşturdu. Ancak dikkatleri çeken sadece müziği değil, aynı zamanda kombiniydi. Sağın, yine tarzına uygun ve özgün bir kıyafetle sahneye çıktı.