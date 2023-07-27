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Simge Sağın gözyaşlarına boğuldu

Dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Simge bir ara kesilen elektriklere rağmen konsere devam etti. Seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı karanlıkta söyleyince Simge gözyaşlarına boğuldu.

Simge Sağın gözyaşlarına boğuldu
Yayın Tarihi : 2023-07-27 15:43

Bu yaz şehir şehir gezen Simge bir kez daha muhteşem bir konsere imza attı. Dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Simge bir ara kesilen elektriklere rağmen konsere devam etti. Seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı karanlıkta söyleyince Simge gözyaşlarına boğuldu. 

 


 
Listeleri ele geçiren ‘Aşkın Olayım’, son hitleri ‘Harcandıkça’ ve ‘Çapkınca’ ile sevenlerine vaat ettiği “Simge Yazı”nı yaşatan Simge konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Simge dün akşam Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi.
 
Konserin en müthiş anı elektrikler kesilince yaşadı. Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı söylemeye başladı. Duygulanan Simge gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca ağlayan Simge seyirciyi alkışlarken şarkı bitiminde elektrikler geldi.
 
Simge 30 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

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