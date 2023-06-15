Şilan Makal'ın bikinili paylaşımlarına beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Şilan Makal, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Şener Özbayraklı ile birlikte tatil sezonunu açtı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan Makal, Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyaz bikinisiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncu, doğal güzelliği ve fit vücuduyla hayranlarını büyüledi.

Şilan Makal, uzun süredir medya ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden biri olarak kariyerine devam ediyor. Oyunculuk yeteneği ve güzelliğiyle adından söz ettiren Makal, aynı zamanda sosyal medyada da aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunarak takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmiyor. Tatil sezonunun gelmesiyle birlikte, doğanın ve denizin tadını çıkaran Makal, tatil anılarını da paylaşmaktan geri durmadı.

Şilan Makal'ın Instagram hesabında paylaştığı bikinili pozlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.