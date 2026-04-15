Sıla’dan İlker Kaleli İtirafı: "Biz Çok İyiyiz Böyle, Evlilik Planımız Yok"

Türk müziğinin güçlü sesi Sıla, Kadir Çetin’in Number1 Star programına konuk olarak hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Yeni albüm heyecanından İlker Kaleli ile olan ilişkisine kadar pek çok konuya değinen sanatçı, hayata karşı mütevazı ve huzurlu duruşuyla dikkat çekti.

Yeni Albüm: "Kafa Yüksek Kalp Kırık"

Sıla, merakla beklenen 8. stüdyo albümü "Kafa Yüksek Kalp Kırık" ile dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pandemi döneminde temelleri atılan ve yaklaşık bir yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan bu albüm, sanatçının deyimiyle "bütünsel bir hikaye" anlatıyor. Dinleyicilerinin tekli (single) çalışmalar yerine albüm formatını özlediğini belirten Sıla; Cenk Erdoğan süpervizörlüğünde Bülent Özdemir, Gürsel Çelik ve Alp Ersönmez gibi usta isimlerle iş birliği yaptı.

"Kötü Kötü" Şarkısının Duygusal Hikayesi

Albümün en özel parçalarından biri olan "Kötü Kötü", sanatçının babasının vefatından sonra yaşadığı sessizliğin son bulduğu anı temsil ediyor. Bir yıl boyunca tek satır yazamadığı bir dönemin ardından, bir akşam eve girerken aniden zihnine hücum eden sözlerle şarkının çok kısa sürede ortaya çıktığını paylaştı.

İlker Kaleli İle Huzurlu Bir İlişki

Özel hayatıyla ilgili soruları içtenlikle yanıtlayan Sıla, oyuncu İlker Kaleli ile olan birlikteliğinin kendisine çok iyi geldiğini belirtti. İlişkilerini "huzurlu ve güvenli" olarak tanımlayan sanatçı, birlikte müzik üretmenin keyfinden de bahsetti. "Kapkara", "Metalik" ve "Mesela" gibi şarkılarda imzası olan çift, evde de sık sık müzikle iç içe vakit geçiriyor.

Evlilik Planı Yok: Sıla, ufukta evlilik olup olmadığı sorusuna, "Biz çok iyiyiz böyle" diyerek net bir yanıt verdi. İlişkilerini bir imzayla taçlandırma niyetlerinin olmadığını, mevcut mutluluklarının kendilerine yettiğini vurguladı.

Müzik Lisanı: İkilinin sadece gönül bağı değil, "müzik lisanlarının" da tuttuğunu ve bu üretkenliğin ilişkilerini beslediğini ekledi.

"Saygı Albümü İçin Henüz Çok Gencim"

Müzik sektöründe son yıllarda moda olan Saygı (Tribute) Albümleri konusunda Sıla, oldukça mesafeli ve mütevazı bir duruş sergiliyor. Sektörde 20 yıla yaklaşan bir emeği olmasına rağmen, kendi adına bir albüm yapılması için erken olduğunu düşünüyor:

"Saygı albümü yapılması için çok daha uzun yıllar sektöre emek vermiş, büyük 'kilometre yapmış' sanatçı olmak lazım. Biraz daha gitmem lazım, bunu hak etmek lazım."

Müzik Sektörü ve Yapay Zeka Üzerine

Müzik dünyasındaki değişimleri de yakından takip eden sanatçı, kalıcı olmanın sırlarını paylaştı:

Yorumculuk ve Bestecilik: Kendi şarkılarını yazmayı bir sanatçının "altın bileziği" olarak gören Sıla, sadece yorumcu olmanın günümüz şartlarında çok daha zorlu bir yol olduğunu ifade etti.

Yapay Zeka: Teknolojiyi bir "araç" olarak görmenin faydalı olabileceğini kabul etse de, insan duygusunun yerini asla tutamayacağını savundu. "Kulaklar artık yapay zekayı ayırt edebiliyor," diyerek insan ruhunun müziğe kattığı değerin altını çizdi.

"Şimdi Daha Gencim"

Kişisel değişimiyle ilgili de neşeli bir itirafta bulunan sanatçı, eski videolarına baktığında kendisini çok farklı gördüğünü söyledi. Kilo vermenin kendisini daha genç gösterdiğini fark ettiğini belirten Sıla, "Kilo kimseye yakışmıyor, şimdi kendimi daha genç ve enerjik hissediyorum," diyerek yeni imajından memnuniyetini dile getirdi.