Mehmet Meral Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Yeni sezonu merakla beklenen Sevdiğim Sensin dizisinde Alper Çankaya'nın gençlik sahnelerini başarılı genç oyuncu Mehmet Meral canlandıracak.

Mehmet Meral Sevdiğim Sensin Dizisinin Kadrosuna Katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 20:15

Ekranların dikkat çeken draması "Sevdiğim Sensin" yeni yayın dönemi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yayın takviminde 17 Eylül'de yerini almaya hazırlanan dizi 16. bölümüyle ikinci sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Senaryodaki dramatik tansiyonu tırmandırmayı amaçlayan yapım ekibi Aldur ailesinden intikam alma planları yapan Ali Cabbar karakterini hikayenin merkezine yerleştiriyor. Aytaç Şaşmaz’ın canlandırdığı Erkan karakterinin karşısına ansızın çıkacak olan bu gizemli figür konaktaki bütün dengeleri kökünden sarsacak.

Alper Çankaya Ali Cabbar Rolüyle Kadroda

Dizinin kilit rollerinden biri haline gelen Ali Cabbar karakterine başarılı aktör Alper Çankaya hayat verecek. Son dönemde Ay Yapım imzalı "Uzak Şehir" ve "Eve Giden Yol" projelerinde sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Çankaya yeni sezonda hikayenin en dinamik yüzlerinden biri olacak. Karakterin intikam motivasyonu Erkan ile yaşayacağı sert yüzleşmeler ve Aldur ailesine karşı kurduğu stratejik planlar izleyiciye yüksek tempolu sahneler sunacak.

Gençlik Sahnelerinde Mehmet Meral İmzası

Yapım ekibi Ali Cabbar karakterinin derinliğini ve içsel çatışmalarını ekrana taşırken geçmiş dönem sahnelerine de geniş yer ayırıyor. Karakterin yalnızca bugünkü hesaplaşmalarını değil, yıllar öncesine dayanan travmalarını da işleyen senaryoda Alper Çankaya’nın gençlik yıllarını Mehmet Meral canlandıracak. Geriye dönüş sahnelerinde rol alacak olan genç oyuncu karakterin geçmişte yaşadığı kırılma noktalarını ve intikam ateşinin nasıl yandığını izleyiciye aktaracak.

Başarılı Projelerin Ardından Yeni Bir Rol

Daha önce "Canvermezler", "İmam Gazali" ve "Eşref Rüya" gibi televizyon projelerinde konuk oyuncu olarak rol alan Mehmet Meral, "Sevdiğim Sensin" dizisindeki kritik rolüyle kariyerine güçlü bir adım daha ekliyor. Yeni bölümleriyle sonbahar ekranına damga vurmayı hedefleyen yapım genişleyen kadrosu ve tempolu anlatımıyla 17 Eylül’den itibaren izleyicisini ekran başına toplamayı planlıyor.

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