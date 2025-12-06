Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız Londra’da Aşk Tazeledi: Ünlü Çiftten Yeni Tatil Paylaşımları!

Mutlu ilişkileriyle dikkat çeken oyuncu Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Ayyıldız, yurt dışı seyahatlerine bir yenisini daha ekledi. Son dönemde sıkça yaptıkları romantik tatillerle gündeme gelen çift, bu kez rotasını Londra’ya çevirdi.

Londra’dan Romantik Kareler

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, Londra seyahatinde sevgilisi Ata Ayyıldız ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Çiftin Londra'nın ikonik mekânlarında verdiği pozlar, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi ve beğeni topladı. Bu paylaşım, ikilinin ilişkilerinin ne kadar keyifli ve uyumlu ilerlediğini bir kez daha gösterdi.