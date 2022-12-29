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Gecce Magazin Haberleri

Sıla aşkını anlattı: "İlker'e bağlandım, net!"

Oyuncu İlker Kaleli ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gün 'Can Şengün ile Sıkı Fıkı' adlı programa konuk oldu. Müzik aşkıyla ilgili soruya cevap veren ünlü isim, bağlanmak hakkında da konuştu. Açıklaması sırasında Kaleli'den de bahseden şarkıcı, kısa sürede magazin gündemine oturmayı başardı.

Sıla aşkını anlattı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-12-2022 11:15

Sıla, ‘Can Şengün ile Sıkı Fıkı’ programına konuk oldu. Bağlanmakla ilgili konuşan şarkıcı, "Bağlanmak diye bir duygum var elbette... İlker’e bağlandım mesela, net. Müziğe ve edebiyata da bağlandım. Bağlanmak çok güzel bir şey, çünkü sahip çıkmak vardır temelinde... Sahip çıktığınız şeyler özeldir ve sahip çıkmak mesela çok iyi gelir" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı, “Müzik aşkınız nereden geliyor?” sorusuna ise “İçten geliyor sanıyorum. Çünkü çok küçük yaşlarda başlayan bir şey bu. Bence herkesin kendini ifade ettiği özgür bir alan var. Ben de sanırım şarkı yazarak kendimi ifade ediyorum. Şarkı sözü yazmayı seviyorum ve sadece şarkı söyleyen bir müzisyen olmak istemezdim. Biliyorsunuz, sahnede bu işi bir kez yapan herkesi yakalayan bir ateştir” yanıtını verdi.

 

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