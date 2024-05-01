İnci Taneleri'nin 13. bölümünden yeni fragman yayınlandı

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ perşembe akşamı yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.

İnci Taneleri'nin 13. bölümünden yeni fragman yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2024 14:08

BKM imzalı ‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dizisi derinlikli hikayesi, merak uyandıran sahneleri ve birbirinden etkileyici oyunculuk performanslarıyla her hafta gündem oluşturmaya devam ediyor. 

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

13.Bölüm Özeti:

Dilber, Azem’e olan kırgınlığını sürdürürken Yıldız ile iş kurmaya karar verir. Ayça tesadüfen fark edilen yeteneği ile okulun bahar şenliklerinde görev alır. Ama bu onun için hiç kolay olmayacaktır. Ayça’nın kaygıları, Azem ile Piraye’yi yeniden birbirine yakınlaştıracaktır. Cihan, hayatının düzene girdiğini düşünürken Reyyaz’dan gelen teklif ile büyük bir kararın eşiğine gelir. Cevabı bulduğunu düşündüğü anda ise aşık olduğu kadına dair öğrendiği gerçek, tüm dengeleri değiştirecektir.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de! 

İnci Taneleri – 13. Bölüm Fragmanı

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