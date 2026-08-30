Sihirli Annem'in Periliçe'si Ayşen İnci Yıllar Sonra Görüntülendi

Türk televizyonunun unutulmaz fantastik yapımlarından "Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı Periliçe karakteriyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Ayşen İnci uzun bir aradan sonra objektif karşısına geçti. Dizide Betüş’ün annesi Perihan rolüyle izleyicinin karşısına çıkan Gül Onat, kadim dostu Ayşen İnci ile buluştuğu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Günlük yaşamındaki duru görüntüsüyle dikkat çeken 71 yaşındaki İnci’nin son hali nostalji rüzgârı estirdi.

2000'li Yıllara Damga Vuran Periliçe Rolü

İlk bölümü 2003'te ekranlara gelen "Sihirli Annem" farklı dünyalardan iki insanın evliliğini merkezine alarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etti. Yapımda peri evreninin en yetkili figürü olan Periliçe’ye hayat veren Ayşen İnci otoriter tavrı, adil kararları ve koruyucu duruşuyla dizinin merkezinde yer aldı. Karakterin kendine has ses tonu ve zarafeti dönemin çocuk izleyicilerinin hafızasında derin bir yer edindi. Gül Onat’ın hayat verdiği Perihan karakteriyle yaşanan çekişmeler ise yapımın temposunu sürekli diri tuttu.

Tiyatrodan Beyaz Perdeye Uzanan Güçlü Kariyer

Sanat yaşamına tiyatro sahnelerinde başlayan Ayşen İnci televizyon izleyicisinin karşısına pek çok farklı dramatik karakterle çıktı. Usta oyuncu ekran serüveni boyunca "Üvey Baba" ve "Doktorlar" gibi dönemin reyting rekortmeni projelerinde önemli roller üstlendi. İlerleyen yıllarda "Kavak Yelleri" ve dijital platformda ses getiren "Şahsiyet" dizisiyle izleyiciyle buluşmayı sürdürdü. İki usta isim 2025'te vizyona giren "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" sinema filminde de aynı karakterleri yeniden canlandırarak beyaz perdede bir araya geldi.

Sosyal Medyada "Çocukluğumuz Aynı Karede" Mesajları

Dizinin setinde başlayan ve çeyrek asra yaklaşan dostluklarını sürdüren ikilinin yeni karesi dijital platformlarda binlerce etkileşim aldı. Takipçiler, usta oyuncunun zamana meydan okuyan doğal gülümsemesini ve asil duruşunu öne çıkaran yorumlar yazdı. "Çocukluğumuz aynı karede" ifadeleriyle fotoğrafı paylaşan kullanıcılar iki deneyimli sanatçının dostluğuna ve televizyon tarihine bıraktıkları izlere olan hayranlıklarını dile getirdi.