İbrahim Tatlıses'in Son Hali Görenleri Endişelendirdi

Arabesk müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses geçirdiği operasyon ve sonrasındaki rehabilitasyon sürecinin ardından dinlenmeye çekildiği tatil beldesinde görüntülendi. Yurt dışı turnesinin hemen ardından İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki sanatçı safra kesesinde gelişen enfeksiyon sebebiyle acil cerrahi müdahaleye alınmıştı. Yoğun bakım ünitesindeki kritik sürecin ardından 22 Nisan'da taburcu edilen Tatlıses hekimlerinin yönlendirmesiyle yeni bir tedavi aşamasına geçti.

Ankara'da Kapsamlı Rehabilitasyon Süreci

Cerrahi operasyonun vücutta yarattığı yorgunluğu gidermek ve hareket kabiliyetini güçlendirmek isteyen usta şarkıcı fizik tedavi sürecini Ankara'da sürdürdü. Başkentteki uzman kliniklerde hekimlerin gözetiminde planlı bir rehabilitasyon programına tabi tutulan Tatlıses seansların başarıyla tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Yorucu hastane sürecini geride bırakan ünlü isim yaz aylarını dinlenerek ve enerji toplayarak geçirmek üzere tatile çıktı.

Verilen Kilolar Dikkatlerden Kaçmadı

Dinlenme sürecinde bir hayranının fotoğraf isteğini geri çevirmeyen İbrahim Tatlıses'in çekilen son karesi sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Paylaşılan karede sanatçının belirgin şekilde kilo verdiği ve yüz hatlarının oldukça inceldiği görüldü. Geçirdiği ağır ameliyat ve sonrasındaki sıkı tedavi takviminin etkisiyle formunda yaşanan bu sert değişim sanat dünyasında ve dinleyicileri arasında geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Sağlık Durumu Tartışıldı

Usta müzisyenin yeni görüntüsü dijital mecralarda takipçilerinin yoğun endişesine yol açtı. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğrafın altına "İbrahim Tatlıses yeniden rahatsızlandı mı?" ve "İbrahim Tatlıses'e ne oldu?" şeklinde binlerce mesaj yazıldı. Sevenleri usta yorumcunun sağlığına dair temennilerde bulunurken sanatçıya yakın çevreler kilo kaybının geçirilen cerrahi müdahale ve uygulanan özel diyet programından kaynaklandığını ifade ediyor.

Sahnelere Dönüş İçin Moral Depoluyor

Yıllardır yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen müzikten kopmayan ve konserlerine devam eden usta isim tedavi sonrasındaki istirahat döneminde ailesiyle vakit geçiriyor. Doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda hareket eden ve yorucu aktivitelerden kaçınan Tatlıses fiziksel direncini tamamen geri kazanarak yeniden dinleyicileriyle buluşmayı hedefliyor.