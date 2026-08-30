Atiye'den Dikkat Çeken İtiraf: "Kızımla Kur'an Öğreniyorum"

Müzik dünyasındaki enerjik tarzıyla tanınan şarkıcı Atiye, müzik direktörü ve prodüktör eşi Erol Sebebci ile kurduğu aile yaşamına dair dikkat çekici ayrıntılar verdi. Yeni teklisi "Olay"ın klip çekimleri sırasında gazeteci Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı evdeki eğitim anlayışını ve çocuk yetiştirme prensiplerini paylaştı. Dördüncü kızını kucağına almak için gün sayan ünlü çift çocuklarını popüler kültürün dijital tüketim alışkanlıklarından ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden koruduklarını dile getirdi.

Dijital Mahremiyet ve Geleneksel Terbiye

Almanya’da 2018'de dünyaevine giren ve özel hayatlarını gözlerden uzak tutan çift ilk çocukları Ferah Feza’yı 2019’da kucakladı. Ardından 2023'te Neva’nın ve 2024’ün aralık ayında Rumi’nin doğumuyla genişleyen aile yakında dünyaya gelecek dördüncü bebeklerine inanç ve güven anlamlarına gelen "İmany" ismini vermeyi planlıyor. Çocuklarının yüzlerini internet ortamında paylaşmaktan kaçınan ünlü şarkıcı reşit yaşa gelene kadar evlatlarının mahremiyetini koruma konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Atiye evlatlarına kendi yaşam felsefelerini ve inançlarını aşıladıklarını belirtti.

"Kızımla Birlikte Kur'an Okumayı Öğrendim"

Evdeki eğitim sisteminde yalnızca akademik başarıyı değil, manevi gelişimi de merkezde tuttuklarını aktaran Sebebci çifti çocuklarının düzenli olarak akaid ve ilmihal dersleri aldığını ifade etti. Bu sürece bizzat dahil olduğunu belirten Atiye kızıyla birlikte Kur'an-ı Kerim derslerine katıldığını söyledi. Arapça okuma becerisini geliştirdiğini aktaran ünlü şarkıcı, "Kızımla birlikte Kur’an-ı Kerim dersleri alıyoruz. Arapçayı epey ilerlettim ve artık okuyabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Maneviyat Olmadan Hiçbir Şey Olmaz"

Sanatçının eşi Erol Sebebci ise evlatlarının gelişiminde ahlaki ve ruhi temellerin önemine dikkat çekerek maneviyatın yaşamın merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı. Sahne temposuna ve stüdyo kayıtlarına ara vermeden aile birliğini koruyan başarılı popçu geleneksel değerler ile modern sanat kariyerini dengeli şekilde yürütmeye devam ediyor.