Haluk Levent'e Cezaevindeki Eşi Nurdan Eriş'ten Şok Dava

Sanatçı Haluk Levent’in 2018'de İsviçre’de resmi nikah masasına oturduğu Türk iş kadını Nurdan Eriş tutuklu bulunduğu cezaevinden boşanma işlemlerini başlattı. İlişkileri 1990’lı yıllara dayanan ve kamuoyundan titizlikle gizlenen evlilik yürütülen adli soruşturmalar ile karşılıklı suçlamaların ardından gün yüzüne çıktı. Cezaevinde bulunan Eriş, eşi Haluk Levent’in kendisini maddi ve manevi açıdan istismar ettiğini öne sürdü.

"Sürekli Borç ve Tehdit Bahanesiyle Para İstedi"

Cezaevinden açıklamalarda bulunan Nurdan Eriş evlilikleri süresince yaşanan finansal trafiği anlattı. Nikah öncesinde ve sonrasında ünlü şarkıcının kendisinden sıklıkla nakit para talep ettiğini savunan iş kadını şirketleri üzerinden sanatçıya ve derneklerine düzenli kaynak aktardığını belirtti. Şarkıcının borçlarını ve çeşitli tehdit iddialarını gerekçe gösterdiğini kaydeden Eriş, "Çocukların büyümesi ve tedavisi sebebiyle evle bağlandık. 2018'de yeniden evlendik. Sürekli borcum var, ödemem lazım, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı" ifadelerini aktardı.

"Bütün Ülke Güveniyordu, Yanıldım"

Yurt dışında ikamet ettiği için Türkiye'deki işleyişi geç fark ettiğini vurgulayan Eriş evliliğin ikinci yılından itibaren tamamen bir menfaat bağına dönüştüğünü savundu. Şarkıcının birkaç yıl önce kendisini Türkiye’ye çağırdığını, ancak son dönemde ortak evlerine neredeyse hiç uğramadığını dile getiren Eriş, "Burada yanlış giden durumlar olduğunu seziyordum ama inanmak istedim. Bütün ülke ona güveniyordu. Meğer her şey paraymış" diyerek büyük bir pişmanlık duyduğunu ifade etti.

İki Ülkede Eş Zamanlı Boşanma Prosedürü

Cezaevinden resmi adımları atan Nurdan Eriş evliliği hukuken sonlandırma kararını kesinleştirdi. Ayrılık sürecinin resmiyet kazanması için hem İsviçre hem Türkiye mahkemeleri nezdinde evrak tasdik işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma dosyasında şüpheliler arasında yer alan Eriş’in bu çarpıcı çıkışı magazin ve kamuoyu gündeminde geniş bir yankı uyandırdı.