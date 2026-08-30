Seda Bakan'dan Kış Hazırlığı: Kasa Kasa Domates Kaynattı

Yaz mevsiminin son günlerinde evinde kış hazırlıklarına başlayan Seda Bakan, kasa kasa domates kaynattığı anları takipçileriyle paylaştı.

Seda Bakan'dan Kış Hazırlığı: Kasa Kasa Domates Kaynattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 18:35

Televizyon ve sinema dünyasının üretken oyuncusu Seda Bakan yaz mevsiminin son günlerinde evinde hummalı bir kış hazırlığına girişti. Ekranlardaki başarılı projelerinin ardından dinlenme sürecini evinde geçiren ünlü isim kış aylarında tüketilmek üzere geleneksel yöntemlerle sos ve salça yapımına başladı. Mutfakta geçirdiği yoğun mesaiyi adım adım kayıt altına alan başarılı oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı fotoğraflarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Tezgahlar Domates Kasalarıyla Doldu

Paylaşılan fotoğraflarda ünlü oyuncunun geniş mutfak tezgahının ve ada ünitesinin tamamen taze domateslerle dolup taştığı görüldü. Ocak üzerinde kaynayan devasa çelik tencereler ve etrafa dizilen kasalar evin mutfağını adeta profesyonel bir yemek atölyesine dönüştürdü. Kış boyunca sofralara lezzet katacak doğal ürünleri kendi elleriyle hazırlayan Bakan kışlık menemen harcı ve domates konservesi için hummalı bir üretim sürecine girdi. Malzemelerin hazırlanışından kaynama aşamasına kadar mutfaktaki her ayrıntıyı sergileyen ünlü oyuncunun telaşı fotoğraflara yansıdı.

Sosyal Medyada Doğallığıyla İlgi Çekti

Instagram hesabının hikayeler bölümünden ardı ardına fotoğraflar yayımlayan Seda Bakan kısa sürede dijital dünyada geniş bir etkileşim dalgası yarattı. Takipçileri, ekranların popüler yıldızının ev ortamındaki bu geleneksel ve samimi telaşını beğeniyle karşıladı. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan karelerin altına çok sayıda yorum gelirken kullanıcılar ünlü oyuncunun popüler kültürden uzak, doğal ve üretken aile yaşantısını takdir dolu sözlerle paylaştı.

Sanat Kariyeri ile Aile Düzeni Bir Arada

Kariyeri boyunca rol aldığı dizi ve film projelerindeki güçlü performanslarıyla hafızalarda yer edinen Seda Bakan aile yaşantısındaki içten duruşuyla da geniş kitlelerin sempatisini kazanmayı sürdürüyor. Geleneksel kış hazırlığı alışkanlıklarını modern yaşam tarzıyla başarıyla bir araya getiren ünlü isim yoğun çekim takviminden arta kalan zaman dilimini ailesine ve evine ayırmayı tercih ediyor. Mutfaktaki kışlık erzak mesaisini başarıyla tamamlayan başarılı oyuncu önümüzdeki günlerde yeni sezon projeleri için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

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