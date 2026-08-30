MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı Baba Oldu

MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ve eşi Burcu Doğramacı ilk bebekleri Atlas'ı kucakladı. Bebeklerinin ilk karesini yayımlayan Doğramacı çifti yaşadıkları heyecanı takipçileriyle paylaştı.

MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı Baba Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 18:49

MasterChef Türkiye 2020 sezonunda sergilediği tabaklar ve disiplinli duruşuyla şampiyonluk kupasını kaldıran Serhat Doğramacı özel hayatında yeni bir döneme adım attı. Ünlü şef ile hayat arkadaşı Burcu Doğramacı ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Doğum sürecini gözlerden uzak ve sakin bir şekilde tamamlayan çift minik bebeklerinin dünyaya gelişinden on gün sonra müjdeli haberi duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden bebeklerinin ilk karesini yayımlayan Doğramacı çifti, yaşadıkları heyecanı takipçileriyle paylaştı.

Minik Bebeğin İsmi "Atlas" Oldu

Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine "Atlas" ismini verdi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğrafta minik bebeğin ilk anlarına yer veren Doğramacı ailesi isim tercihiyle de takipçilerinden tam not aldı. Gücü ve geniş coğrafyaları simgeleyen Atlas ismi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Çiftin sevenleri ve takipçileri paylaşılan aile karesinin altına kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve iyi dilek bıraktı.

Mutfaktaki Başarıdan Aile Yaşamına

Televizyon ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasındaki teknik bilgisi ve kendine has tarzıyla geniş bir kitle edinen Serhat Doğramacı yarışma sonrasında gastronomi alanındaki projelerine ağırlık verdi. Kendi restoran girişimleri ve mutfak çalışmalarıyla mesleki yolculuğunu sürdüren başarılı şef aynı zamanda gözlerden uzak sürdürdüğü aile yaşantısıyla takdir topluyor. Eşi Burcu Doğramacı ile kurduğu düzeni ilk bebekleriyle taçlandıran genç şef mutfak mesaisinin yanında babalık duygusunu deneyimliyor.

Gastronomi Dünyasından Tebrik Yağdı

Doğum haberinin dijital platformlarda duyulmasının ardından gastronomi ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış sima da çifte tebriklerini iletti. Doğramacı çifti kendilerini arayan ve tebrik mesajı gönderen dostlarına teşekkür ederken, oğulları Atlas ile birlikte evlerindeki yeni hayatlarına odaklandı.

Benzer Haberler
Haluk Levent'e Cezaevindeki Eşi Nurdan Eriş'ten Şok Dava Haluk Levent'e Cezaevindeki Eşi Nurdan Eriş'ten Şok Dava
Seda Bakan'dan Kış Hazırlığı: Kasa Kasa Domates Kaynattı Seda Bakan'dan Kış Hazırlığı: Kasa Kasa Domates Kaynattı
Sihirli Annem'in Periliçe'si Ayşen İnci Yıllar Sonra Görüntülendi Sihirli Annem'in Periliçe'si Ayşen İnci Yıllar Sonra Görüntülendi
Atiye'den Dikkat Çeken İtiraf: Atiye'den Dikkat Çeken İtiraf: "Kızımla Kur'an Öğreniyorum"
Hazar Ergüçlü'nün Sade Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu Hazar Ergüçlü'nün Sade Tarzı Sosyal Medyada Gündem Oldu
İbrahim Tatlıses'in Son Hali Görenleri Endişelendirdi İbrahim Tatlıses'in Son Hali Görenleri Endişelendirdi
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu
  • 24-08-2026 10:34

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi