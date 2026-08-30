MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı Baba Oldu

MasterChef Türkiye 2020 sezonunda sergilediği tabaklar ve disiplinli duruşuyla şampiyonluk kupasını kaldıran Serhat Doğramacı özel hayatında yeni bir döneme adım attı. Ünlü şef ile hayat arkadaşı Burcu Doğramacı ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşadı. Doğum sürecini gözlerden uzak ve sakin bir şekilde tamamlayan çift minik bebeklerinin dünyaya gelişinden on gün sonra müjdeli haberi duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden bebeklerinin ilk karesini yayımlayan Doğramacı çifti, yaşadıkları heyecanı takipçileriyle paylaştı.

Minik Bebeğin İsmi "Atlas" Oldu

Çift, dünyaya gelen erkek bebeklerine "Atlas" ismini verdi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğrafta minik bebeğin ilk anlarına yer veren Doğramacı ailesi isim tercihiyle de takipçilerinden tam not aldı. Gücü ve geniş coğrafyaları simgeleyen Atlas ismi kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Çiftin sevenleri ve takipçileri paylaşılan aile karesinin altına kısa sürede binlerce tebrik mesajı ve iyi dilek bıraktı.

Mutfaktaki Başarıdan Aile Yaşamına

Televizyon ekranlarında yayınlanan yemek yarışmasındaki teknik bilgisi ve kendine has tarzıyla geniş bir kitle edinen Serhat Doğramacı yarışma sonrasında gastronomi alanındaki projelerine ağırlık verdi. Kendi restoran girişimleri ve mutfak çalışmalarıyla mesleki yolculuğunu sürdüren başarılı şef aynı zamanda gözlerden uzak sürdürdüğü aile yaşantısıyla takdir topluyor. Eşi Burcu Doğramacı ile kurduğu düzeni ilk bebekleriyle taçlandıran genç şef mutfak mesaisinin yanında babalık duygusunu deneyimliyor.

Gastronomi Dünyasından Tebrik Yağdı

Doğum haberinin dijital platformlarda duyulmasının ardından gastronomi ve televizyon dünyasından çok sayıda tanınmış sima da çifte tebriklerini iletti. Doğramacı çifti kendilerini arayan ve tebrik mesajı gönderen dostlarına teşekkür ederken, oğulları Atlas ile birlikte evlerindeki yeni hayatlarına odaklandı.