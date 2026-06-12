Şiddetli MS Atağı Geçiren Serdar Ortaç Konserlerini Erteledi!

Türk popuna damga vuran Serdar Ortaç 2014 yılından beri Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyen hastalık denge kaybı, yürüme güçlüğü ve kaslarda belirgin zayıflık gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Yaşadığı zorlukları saklamayıp her fırsatta açık yüreklilikle dile getiren ünlü popçu hayata ve işine olan bağlılığı sayesinde uzun süre sahnelerden kopmadı. Hayranlarının yoğun desteğiyle ayakta kalan Ortaç fiziksel olarak güçsüz hissettiği dönemlerde bile konser programlarını aksatmamaya özen gösterdi.

Klinik Tedavisi Başladı

Samet Aday'ın ulaştığı bilgilere göre ünlü sanatçının sağlık durumunda son günlerde ani bir değişim yaşandı. Sanatçının son yılların en ağır MS ataklarından birini geçirdiği ve bu nedenle kendisine acil olarak müdahale edildiği öğrenildi. Yaklaşık 15 gündür klinikte sıkı bir tedavi programına alınan Serdar Ortaç doktorların tavsiyesi üzerine önümüzdeki günlerde düzenlemeyi planladığı tüm konserleri iptal etti.

Hastaneden gelen son raporlara göre usta sanatçı haftaya pazartesi günü son serum tedavisini alarak klinik aşamasını tamamlayacak. Uygulanan tıbbi müdahalenin olumlu sonuç verdiği ve Ortaç'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtildi. Ancak uzman hekimler Ortaç taburcu edildikten sonra da Türk pop müziğinin ünlü ismini yakından takip etmeyi sürdürecek. Test bulgularının inceleneceği dinlenme periyodunda sanatçının sağlığı tamamen güvence altına alınana dek sahnelere dönmesine izin verilmeyecek. Sevenleri şimdi heyecanla Ortaç'ın tamamen iyileşerek mikrofon başına geçeceği günü bekliyor.