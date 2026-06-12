Şiddetli MS Atağı Geçiren Serdar Ortaç Konserlerini Erteledi!

MS hastalığı ile mücadele eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç geçirdiği ciddi atak sonrasında 15 günlük tedavi sürecine girdi ve tüm konserlerini erteledi.

Şiddetli MS Atağı Geçiren Serdar Ortaç Konserlerini Erteledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 19:04

Türk popuna damga vuran Serdar Ortaç 2014 yılından beri Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyen hastalık denge kaybı, yürüme güçlüğü ve kaslarda belirgin zayıflık gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Yaşadığı zorlukları saklamayıp her fırsatta açık yüreklilikle dile getiren ünlü popçu hayata ve işine olan bağlılığı sayesinde uzun süre sahnelerden kopmadı. Hayranlarının yoğun desteğiyle ayakta kalan Ortaç fiziksel olarak güçsüz hissettiği dönemlerde bile konser programlarını aksatmamaya özen gösterdi.

Klinik Tedavisi Başladı

Samet Aday'ın ulaştığı bilgilere göre ünlü sanatçının sağlık durumunda son günlerde ani bir değişim yaşandı. Sanatçının son yılların en ağır MS ataklarından birini geçirdiği ve bu nedenle kendisine acil olarak müdahale edildiği öğrenildi. Yaklaşık 15 gündür klinikte sıkı bir tedavi programına alınan Serdar Ortaç doktorların tavsiyesi üzerine önümüzdeki günlerde düzenlemeyi planladığı tüm konserleri iptal etti.

Hastaneden gelen son raporlara göre usta sanatçı haftaya pazartesi günü son serum tedavisini alarak klinik aşamasını tamamlayacak. Uygulanan tıbbi müdahalenin olumlu sonuç verdiği ve Ortaç'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtildi. Ancak uzman hekimler Ortaç taburcu edildikten sonra da Türk pop müziğinin ünlü ismini yakından takip etmeyi sürdürecek. Test bulgularının inceleneceği dinlenme periyodunda sanatçının sağlığı tamamen güvence altına alınana dek sahnelere dönmesine izin verilmeyecek. Sevenleri şimdi heyecanla Ortaç'ın tamamen iyileşerek mikrofon başına geçeceği günü bekliyor.

Benzer Haberler
Daha 17 Dizisinin Bodrum Setinde Maça Dair İddialı Skorlar Havada Uçuştu! Daha 17 Dizisinin Bodrum Setinde Maça Dair İddialı Skorlar Havada Uçuştu!
Ajda Pekkan: Ajda Pekkan: "Şöhret Çok Güzel Ama O Kadar Yalnızım Ki..."
Taner Ölmez'den Kızı Zeynep'le Sevimli Paylaşım! Taner Ölmez'den Kızı Zeynep'le Sevimli Paylaşım!
Sevdam Karadeniz'e Taze Kan! Güzel Oyuncu Berfe Sancak Kadroya Dahil Oldu! Sevdam Karadeniz'e Taze Kan! Güzel Oyuncu Berfe Sancak Kadroya Dahil Oldu!
Eşref Rüya Bitti, Ortaklık Bitmedi! Görkem Sevindik Ve Kaan Turgut Aynı Filmde Eşref Rüya Bitti, Ortaklık Bitmedi! Görkem Sevindik Ve Kaan Turgut Aynı Filmde
Pınar Altuğ Ve Yağmur Atacan'ın Fotoğrafı Tartışma Başlattı! Pınar Altuğ Ve Yağmur Atacan'ın Fotoğrafı Tartışma Başlattı!
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!
  • 05-06-2026 21:37

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!