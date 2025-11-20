Sibel Can'ın Torunu Lina'nın 40 Mevlüdü Yapıldı: Dualı Kareleri Melisa Ural Paylaştı

Sibel Can'ın torunu Lina'nın 40 mevlüdü için özel bir davet düzenlendi. Torununa dualar edilen o anların fotoğrafları, Sibel Can'ın kızı Melisa Ural tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Sibel Can'ın Torunu Lina'nın 40 Mevlüdü Yapıldı: Dualı Kareleri Melisa Ural Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-11-2025 10:59

Sibel Can, torunu Lina'nın dünyaya gelmesiyle babaanne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Lina'nın 40'ı için özel bir davet düzenlendi ve bebek için dualar edildi. Özel davetten kareler, şarkıcının kızı Melisa Ural tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın Mutluluğu

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenmişti. Çiftin kızı Lina’nın doğumuyla Sibel Can ilk kez babaanne olmuştu.

40 Duası Kareleri Gündem Oldu

Lina'nın 40 duasından sıcak kareler, halası Melisa Ural'ın paylaşımıyla hayranların gözleri önüne serildi. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Benzer Haberler
Ata Demirer’in Aşk Kaçağı! Sevgilisi Dilara Alemdar İle Aşıklar Şehri Paris'te Ata Demirer’in Aşk Kaçağı! Sevgilisi Dilara Alemdar İle Aşıklar Şehri Paris'te
İstanbul’u Terk Eden Koray Avcı’nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı İstanbul’u Terk Eden Koray Avcı’nın Yeni İşi Herkesi Şaşırttı
Demet Akalın’dan Kiracı İsyanı Sonrası Şok Karar Demet Akalın’dan Kiracı İsyanı Sonrası Şok Karar
Cem Yılmaz Gösterisinin Biletleri Karaborsaya Düştü: İzleme Bedeli 54 Bin TL'ye Ulaştı Cem Yılmaz Gösterisinin Biletleri Karaborsaya Düştü: İzleme Bedeli 54 Bin TL'ye Ulaştı
Bilet Krizi Çözüldü: Tarkan'dan Hayranlarına Büyük Müjde! Bilet Krizi Çözüldü: Tarkan'dan Hayranlarına Büyük Müjde!
Skandallar Taç Giydi: Tartışmalı Yarışmanın Birincisi Fatima Bosch Oldu! Ceren Arslan Dereceye Giremedi! Skandallar Taç Giydi: Tartışmalı Yarışmanın Birincisi Fatima Bosch Oldu! Ceren Arslan Dereceye Giremedi!
ÇOK OKUNANLAR
Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı:
  • 17-11-2025 17:34

Hazal Kaya'nın Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı: "Çok Değişmiş" Yorumları Yağdı

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu
  • 20-11-2025 15:15

Selen Görgüzel de Survivor Yolcusu

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı
  • 18-11-2025 09:29

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu'ndan Kapadokya Kaçamağı

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı
  • 22-11-2025 16:36

Ayvalık’ta Çekilen Cennetin Çocukları Dizisine Gülper Özdemir Katıldı

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle
  • 21-11-2025 11:17

Lucas Torreira, Devrim Özkan’ı Unutamıyor: Ünlü Futbolcudan Yeni Hamle