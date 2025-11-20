Sibel Can'ın Torunu Lina'nın 40 Mevlüdü Yapıldı: Dualı Kareleri Melisa Ural Paylaştı

Sibel Can, torunu Lina'nın dünyaya gelmesiyle babaanne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Lina'nın 40'ı için özel bir davet düzenlendi ve bebek için dualar edildi. Özel davetten kareler, şarkıcının kızı Melisa Ural tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Engincan Ural ve Merve Kaya'nın Mutluluğu

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenmişti. Çiftin kızı Lina’nın doğumuyla Sibel Can ilk kez babaanne olmuştu.

40 Duası Kareleri Gündem Oldu

Lina'nın 40 duasından sıcak kareler, halası Melisa Ural'ın paylaşımıyla hayranların gözleri önüne serildi. Paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.