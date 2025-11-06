Sibel Can'dan Sosyal Medyayı Sallayan Cesur Pozlar

Sahnelerin vazgeçilmez ismi Sibel Can, bir dergi için verdiği iddialı pozlarla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, gömlek düğmelerini açarak dantelli sütyenini gösterdi. Sibel Can'ın bu cesur tarzı, sosyal medyada yoğun yorum aldı. Şarkıcının pozları ve açıklamaları çok konuşuldu.

Babaanne Olduktan Sonra İddialı Kareler

Sibel Can, kısa bir süre önce büyük bir mutluluk yaşamıştı. Sanatçı, oğlu Engin Can Ural ve eşi Merve Kaya'nın ilk çocuklarını kucaklarına almasıyla babaanne olmuştu. Özel hayatı ve sahne tarzıyla sık sık gündeme gelen Sibel Can, son dönemde Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu. Ünlü isim, tüm bu gelişmelerin ardından iddialı pozlara imza attı.

"Kıyafet Müziğin Görünmeyen Bir Parçasıdır"

Sibel Can, dergiye verdiği pozlarda beyaz gömlek ve ceket kombini kullandı. Şarkıcı, gömlek düğmelerini açarak dantelli sütyenini görünür hale getirdi. Can, pozlarının yanı sıra tarzına dair de bir açıklama yaptı. Sibel Can, "Kıyafet, müziğin görünmeyen bir parçasıdır" sözlerini kullandı. Sanatçı, duruşun da sesi taşıdığına inandığını belirtti.

Duruş ve Ses Vurgusu

Sibel Can, sözlerine şöyle devam etti: "Ben hep şuna inanırım; ses kalpten gelir ama duruş da o sesi taşır." dedi. Şarkıcı, görünümün ilk etapta etkileyici olduğunu vurguladı. Ancak "yıllar sonra hafızalarda kalan şey daima sestir" ifadelerini kullandı. Can, bunun nedenini de açıkladı. "Çünkü ses duyguların en yalın halidir" dedi. Sibel Can'ın iddialı tarzı, sosyal medyada hem beğeni hem de eleştiri aldı.