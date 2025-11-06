Sibel Can'dan Sosyal Medyayı Sallayan Cesur Pozlar

Sibel Can, dergiye gömlek düğmelerini açarak dantelli sütyeniyle poz verdi. Cesur tarzı sosyal medyayı salladı. Şarkıcı, "Kıyafet, müziğin görünmeyen parçasıdır" dedi.

Sibel Can'dan Sosyal Medyayı Sallayan Cesur Pozlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2025 17:30

Sahnelerin vazgeçilmez ismi Sibel Can, bir dergi için verdiği iddialı pozlarla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, gömlek düğmelerini açarak dantelli sütyenini gösterdi. Sibel Can'ın bu cesur tarzı, sosyal medyada yoğun yorum aldı. Şarkıcının pozları ve açıklamaları çok konuşuldu.

 

Babaanne Olduktan Sonra İddialı Kareler

Sibel Can, kısa bir süre önce büyük bir mutluluk yaşamıştı. Sanatçı, oğlu Engin Can Ural ve eşi Merve Kaya'nın ilk çocuklarını kucaklarına almasıyla babaanne olmuştu. Özel hayatı ve sahne tarzıyla sık sık gündeme gelen Sibel Can, son dönemde Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla da konuşulmuştu. Ünlü isim, tüm bu gelişmelerin ardından iddialı pozlara imza attı.

 

"Kıyafet Müziğin Görünmeyen Bir Parçasıdır"

Sibel Can, dergiye verdiği pozlarda beyaz gömlek ve ceket kombini kullandı. Şarkıcı, gömlek düğmelerini açarak dantelli sütyenini görünür hale getirdi. Can, pozlarının yanı sıra tarzına dair de bir açıklama yaptı. Sibel Can, "Kıyafet, müziğin görünmeyen bir parçasıdır" sözlerini kullandı. Sanatçı, duruşun da sesi taşıdığına inandığını belirtti.

 

Duruş ve Ses Vurgusu

Sibel Can, sözlerine şöyle devam etti: "Ben hep şuna inanırım; ses kalpten gelir ama duruş da o sesi taşır." dedi. Şarkıcı, görünümün ilk etapta etkileyici olduğunu vurguladı. Ancak "yıllar sonra hafızalarda kalan şey daima sestir" ifadelerini kullandı. Can, bunun nedenini de açıkladı. "Çünkü ses duyguların en yalın halidir" dedi. Sibel Can'ın iddialı tarzı, sosyal medyada hem beğeni hem de eleştiri aldı.

Benzer Haberler
Hadise'den Ailesiyle Samimi Paylaşım: Uzun Aradan Sonra Gündem Oldu Hadise'den Ailesiyle Samimi Paylaşım: Uzun Aradan Sonra Gündem Oldu
Güllü'nün Oğlundan Annesinin Mezarı Başında Dikkat Çeken Paylaşım Güllü'nün Oğlundan Annesinin Mezarı Başında Dikkat Çeken Paylaşım
İrem Derici Galatasaray Maçını İzleyemedi: Hollanda Polisi Peşine Düştü İrem Derici Galatasaray Maçını İzleyemedi: Hollanda Polisi Peşine Düştü
Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Ayrılık Sonrası Porto Tatili: Kızları İçin Bir Aradalar Pelin Akil ve Anıl Altan'dan Ayrılık Sonrası Porto Tatili: Kızları İçin Bir Aradalar
Uyuşturucu Soruşturmasında Yedi Ünlü İsme Takipsizlik Kararı Çıktı Uyuşturucu Soruşturmasında Yedi Ünlü İsme Takipsizlik Kararı Çıktı
Cengiz Ünder'den Sevgilisi Bilge Yenigül'e Lüks Jest: 8 Milyon Lira Ödedi Cengiz Ünder'den Sevgilisi Bilge Yenigül'e Lüks Jest: 8 Milyon Lira Ödedi
ÇOK OKUNANLAR
Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!
  • 31-10-2025 11:47

Usta Oyuncu Macit Koper Kızılcık Şerbeti Kadrosunda!

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar
  • 31-10-2025 12:03

Güllü’nün Ölümü Cinayet Mi? Kızı Tuğyan’ın Arkadaşından Kan Donduran İddialar ve İtiraflar

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar:
  • 01-11-2025 17:45

Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar: "Kelimeler Yetersiz Kalır"