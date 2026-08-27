Hayranı “Dans Edelim” Dedi! Mustafa Sandal Şaşırttı

Mustafa Sandal’ın Ayvalık konserinde bir hayranı “Beraber dans edelim” diyerek ünlü şarkıcıya teklif yaptı. Sandal’ın cevabı geceye damga vurdu.

Hayranı “Dans Edelim” Dedi! Mustafa Sandal Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 18:23

Mustafa Sandal’ın Ayvalık konserinde geceyi renklendiren tatlı bir olay yaşandı. Sahneye çıkan şarkıcı, hem performansıyla hem de hayranıyla yaşadığı eğlenceli anlarla izleyenleri güldürdü. Konser boyunca enerjisi hiç düşmeyen Sandal, bir hayranının dans teklifini de geri çevirmedi.

Hayranının Teklifini Geri Çevirmedi

Konser başlamadan önce genç bir kadın hayranı Mustafa Sandal’a “Beraber dans edelim” diye seslendi. Sandal da bu isteği görmezden gelmek yerine genç kadını sahneye davet etti.

Müzik devam ederken ikili sahnede birlikte dans etmeye başladı. Ortaya da konserin havasına oldukça yakışan, keyifli görüntüler çıktı. Seyirciler bu sürpriz karşısında önce şaşırdı, ardından ikilinin dansını alkışlarla destekledi.

Kısacası konserin sadece şarkılarla değil, bu spontane anla da akıllarda kaldığını söylemek mümkün.

Seyircilerden Alkış Geldi

Mustafa Sandal ile hayranının sahnedeki neşeli halleri kısa sürede dikkat çekti. Konser alanındaki birçok kişi o anları cep telefonuyla kaydetti. Böylece yaşanan eğlenceli anlar sadece Ayvalık’taki seyircilerle sınırlı kalmadı.

Sandal’ın hayranıyla rahat ve samimi şekilde dans etmesi de geceye ayrı bir renk kattı. Özellikle genç kadının teklifine olumlu karşılık vermesi, konser alanındaki atmosferi daha da hareketlendirdi.

Sandal O Anları Paylaştı

Mustafa Sandal, konser sırasında yaşanan bu anları daha sonra sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına, “Konserin başında ‘beraber dans edelim’ demişti. Sonrası videoda” notunu düştü.

Sandal’ın paylaştığı videoda, ikilinin sahnedeki dansı da yer aldı. Böylece Ayvalık konserinin en eğlenceli anlarından biri sosyal medyaya da taşınmış oldu. Görünen o ki Sandal, hayranının küçük bir isteğini geri çevirmeyerek geceye unutulmayacak bir an daha ekledi.

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