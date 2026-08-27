Manifest’te Yer Yerinden Oynadı! Tolga Akış Gözaltında

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Akış hakkında müstehcenlik, uyuşturucu kullanma ve malvarlığı aklama suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Manifest’te Yer Yerinden Oynadı! Tolga Akış Gözaltında
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 18:17

‘Manifest’ grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Akış gözaltına alındı.

Soruşturmanın Detayları

Edinilen bilgilere göre soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Akış hakkında üç farklı suçlama üzerinden işlem yapıldığı öğrenildi.

Bu suçlamalar arasında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama bulunuyor. Yani şu aşamada Akış hakkında bir soruşturma yürütülüyor ve iddiaların hukuki süreci devam ediyor.

Başsavcılıktan Açıklama

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tolga Akış’ın söz konusu üç suçlama kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, “Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menajer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Manifest Cephesinde Son Durum

Tolga Akış, son dönemde adından sıkça söz ettiren Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak biliniyor. Gözaltı haberi de grubun takipçileri ve müzik dünyasında kısa sürede gündem oldu.

Şimdilik soruşturmanın nasıl ilerleyeceği ve Akış hakkında bundan sonraki süreçte ne karar verileceği merak konusu. Gözaltı işleminin ardından soruşturma kapsamında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Özellikle savcılık sürecinden çıkacak karar, olayın seyrini belirleyecek.

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