Korku Dünyası Yasta! Pennywise Tim Curry Hayatını Kaybetti

Sinema dünyasının unutulmaz isimlerinden Tim Curry’den sevenlerini üzen bir haber geldi. Özellikle It yapımındaki Pennywise karakteriyle milyonların hafızasına kazınan usta oyuncu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz oyuncunun, salı gecesi Los Angeles’taki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Curry’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Ölümünde şüpheli bir durum olmadığı aktarıldı.

Pennywise ile Unutulmaz Oldu

Tim Curry denince birçok kişinin aklına hiç şüphesiz Pennywise geliyor. Stephen King’in ünlü eseri It’ten uyarlanan yapımda korkutucu palyaçoyu canlandıran Curry, performansıyla karakteri adeta hafızalara kazıdı.

Pennywise, yıllar geçmesine rağmen korku sinemasının en akılda kalan karakterlerinden biri olurken, Curry’nin performansı da bu karakterle özdeşleşti. Ancak oyuncunun kariyeri elbette sadece Pennywise’dan ibaret değildi.

Birçok Unutulmaz Yapımda Yer Aldı

50 yılı aşkın kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatroda birbirinden farklı projelerde yer alan Curry, The Rocky Horror Picture Show ve Home Alone 2 gibi sevilen yapımlarda da rol aldı.

Bunun yanı sıra Annie, Clue, The Hunt for Red October ve Muppet Treasure Island gibi filmlerde de izleyici karşısına çıktı. Tiyatro sahnesindeki çalışmalarıyla da adından söz ettiren oyuncu, kariyeri boyunca birçok ödüle aday gösterildi.

Sağlık Sorunlarıyla Mücadele Ediyordu

Curry, 2012 yılında geçirdiği ağır felç sonrasında uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Felcin ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle hareket kabiliyeti büyük ölçüde kısıtlandı ve oyuncu son yıllarında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Yine de kariyeri boyunca iz bırakan Curry, özellikle Pennywise performansıyla sinema tarihindeki yerini çoktan almıştı. Ölüm haberi, onu sevenler için büyük bir kayıp oldu.