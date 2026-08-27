Bade İşçil Bu Kez Suyun Altında! Görüntüler Gündem Oldu

Bade İşçil’i bu kez alıştığımız ekranlardan biraz farklı bir yerde gördük. Sevilen oyuncu, denizin derinliklerine dalarak su altındaki dünyayı keşfetti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler de kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Oyunculuğunun yanı sıra doğayla iç içe yaşamıyla da zaman zaman dikkat çeken İşçil, bu kez eline su altı kamerasını alıp mavi suların altına indi. Ortaya çıkan görüntülere bakınca, gerçekten de küçük bir su altı gezisine çıkmış gibi hissediyorsunuz.

Mavi Suların Altına Daldı

“Ezel”, “Kuzey Güney” ve “Ufak Tefek Cinayetler” gibi sevilen dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Bade İşçil, bu kez farklı bir maceraya atıldı.

Dalış sırasında kamerasını da yanına alan oyuncu, denizin altında karşısına çıkan güzellikleri tek tek kaydetti. Berrak suyun içinde ilerleyen İşçil, bir süre boyunca su altındaki doğal yaşamı yakından gözlemledi.

Deniz Altındaki Güzellikleri Görüntüledi

İşçil’in paylaştığı görüntülerde su altındaki kayalık bölgeler, yosunlarla kaplı zeminler ve etrafta hareket eden deniz canlıları dikkat çekti.

Özellikle suyun berrak olması sayesinde görüntüler oldukça net bir şekilde ortaya çıktı. Oyuncunun çektiği videolar, adeta kısa bir su altı belgeselini andırdı. Deniz tutkunlarının ilgisini çekecek bu görüntüler, İşçil’in doğaya olan merakını da bir kez daha gösterdi.

Takipçilerinden Büyük İlgi Gördü

Bade İşçil’in su altı keşfini sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte takipçilerinden de kısa sürede yorum ve beğeniler geldi.

Oyuncunun daha önce doğayla iç içe paylaşımlarıyla dikkat çektiği biliniyor. Ancak bu kez rotasını denizin altına çevirmesi, takipçileri için de hoş bir sürpriz oldu. İşçil’in paylaştığı görüntüler, denizin yüzeyinin altında bambaşka bir dünyanın olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.