Advert

SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları

Emeklilik şartlarındaki güncellemeler, birçok vatandaşın emeklilik planlamasını yeniden gözden geçirmesine neden olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni düzenlemelerle ilgili tüm detayları açıkladı. SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları nedir?

SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 22:04

Türkiye'nin emeklilik sistemine dair yeni düzenlemelerle birlikte vatandaşların emeklilik koşulları ve prim günleri konusunda yeni bilgilendirmeler geldi. SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları. İşte SGK'nın açıkladığı yeni emeklilik şartları.

SGK'dan Taze Haber: Erken Emeklilikte Güncellenen Şartlar

SGK'nın açıklamalarına göre, 3.600, 5.000 ve 7.200 gün primle emeklilik hesaplamaları tamamen yenilendi. Bu, çalışanların ne kadar süreyle prim ödediklerine bağlı olarak erken emekli olabilmeleri için gereken şartların değiştirildiği anlamına geliyor.

Yeni düzenlemeye göre, erken emekli olabilmenin yolu belirlenen bu prim günlerini tamamlamaktan geçiyor. Ancak bununla birlikte, erken emekli olmak isteyenler için yaş şartı da söz konusu.

Emeklilikte Yaş ve Prim Günü Dengesi

Emeklilikte en önemli kriterlerden biri de ilk sigortalılık tarihidir. Bu tarih, kişinin emeklilikte ne kadar prim ödemesi gerektiğini ve hangi yaşta emekli olabileceğini belirler. Özellikle yaştan emeklilikte bu kriterler önem kazanmaktadır.

Örneğin, 1 Ocak 1990'da ilk defa sigortalı olan ve 1 Ocak 2018'de 3.600 gün primini dolduran bir erkek, 15 yıl sigortalılık ve 60 yaş şartını sağlayarak yaştan emekli olabilir. Ancak, bu şartlar 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için farklılık gösteriyor.

Kimler Erken Emekli Olabilir?

SGK'nın yaptığı güncellemeyle, emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş şartı değişti. Ancak genel olarak, erken emekli olabilmenin yolu, belirlenen prim günlerini tamamlamak ve yaş şartını sağlamaktan geçiyor.

Benzer Haberler
O Bankadan Vatandaşa Şartsız Kredi Hem de 3 Ay Ertelemeli O Bankadan Vatandaşa Şartsız Kredi Hem de 3 Ay Ertelemeli
Arabuluculuk sistemi işe yaradı! Kira uyuşmazlık davaları yüzde 90 azaldı Arabuluculuk sistemi işe yaradı! Kira uyuşmazlık davaları yüzde 90 azaldı
İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı: İslam Memiş'ten Altın Yatırımcılarına Önemli Uyarı: "Dolandırıcılara Dikkat!"
Cebinde 1 Milyon Lirası Olan Yaşadı! Bankalar 3 Ayda 110 Bin TL Faiz Veriyor Cebinde 1 Milyon Lirası Olan Yaşadı! Bankalar 3 Ayda 110 Bin TL Faiz Veriyor
Zeytinyağı üreticilerine kötü haber! İhracat yasağı uzatıldı Zeytinyağı üreticilerine kötü haber! İhracat yasağı uzatıldı
Elon Musk, Twitter'ı Ücretli Yapıyor! Elon Musk, Twitter'ı Ücretli Yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'
  • 17-10-2023 11:45

Afra Saraçoğlu'nu çıldırtan soru! 'Bıkmadınız mı?'

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı
  • 17-10-2023 10:04

Yabani dizisinin yıldızının eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler çok şaşırdı

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!
  • 16-10-2023 09:55

Bensu Soral-Hakan Baş çifti 'ayrılık' iddiasına isyan etti!

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi
  • 12-10-2023 12:03

Gülben Ergen, Eyüp Sultan'a gitti! Başı örtülü poza gelen yoruma anlam veremedi

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı
  • 12-10-2023 12:30

Zehra Güneş'in anne ve babasıyla pozları sosyal medyayı salladı