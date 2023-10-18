Türkiye'nin emeklilik sistemine dair yeni düzenlemelerle birlikte vatandaşların emeklilik koşulları ve prim günleri konusunda yeni bilgilendirmeler geldi. SGK yaş ve gün tablosu değişti! İşte yeni emeklilik şartları. İşte SGK'nın açıkladığı yeni emeklilik şartları.

SGK'dan Taze Haber: Erken Emeklilikte Güncellenen Şartlar

SGK'nın açıklamalarına göre, 3.600, 5.000 ve 7.200 gün primle emeklilik hesaplamaları tamamen yenilendi. Bu, çalışanların ne kadar süreyle prim ödediklerine bağlı olarak erken emekli olabilmeleri için gereken şartların değiştirildiği anlamına geliyor.

Yeni düzenlemeye göre, erken emekli olabilmenin yolu belirlenen bu prim günlerini tamamlamaktan geçiyor. Ancak bununla birlikte, erken emekli olmak isteyenler için yaş şartı da söz konusu.

Emeklilikte Yaş ve Prim Günü Dengesi

Emeklilikte en önemli kriterlerden biri de ilk sigortalılık tarihidir. Bu tarih, kişinin emeklilikte ne kadar prim ödemesi gerektiğini ve hangi yaşta emekli olabileceğini belirler. Özellikle yaştan emeklilikte bu kriterler önem kazanmaktadır.

Örneğin, 1 Ocak 1990'da ilk defa sigortalı olan ve 1 Ocak 2018'de 3.600 gün primini dolduran bir erkek, 15 yıl sigortalılık ve 60 yaş şartını sağlayarak yaştan emekli olabilir. Ancak, bu şartlar 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için farklılık gösteriyor.

Kimler Erken Emekli Olabilir?

SGK'nın yaptığı güncellemeyle, emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş şartı değişti. Ancak genel olarak, erken emekli olabilmenin yolu, belirlenen prim günlerini tamamlamak ve yaş şartını sağlamaktan geçiyor.