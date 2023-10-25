SGK girişi 2000’den önce ve sonra olanlara müjde! Emeklilik sistemi A’dan Z’ye değişiyor

SSK ve Bağ-kurlu çalışanlar için emeklilik sisteminde değişiklik son derece önemli. Uzun süredir emeklilikte sil baştan değişiklik yapılacağı yönünde iddialar gündemden düşmüyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'da seçim öncesinde AK Parti seçim beyannamesinde bu konuda önemli bilgiler vermişti. Emeklilik hayali Kuran erken emekli olmak isteyen çalışanlar için tamamlayıcı emeklilik sistemi geliyor. Bu sayede SGK dışında ek bir emeklilik imkanı doğacak. Böylece çalışanlar çift emekli maaşı alma hakkına da sahip olacak.

Büyük emeklilik reformu için geri sayım başladı. SSK ve bağ-kur'lu çalışanların emekli maaşı ve emekli olma yaşını tamamen değiştirecek yepyeni bir sistemin hazırlıkları devam ediyor. Yeni emeklilik reformu ile birlikte çalışma hayatında prim maaş dengesi yeniden sağlanacak aynı zamanda evde engelli yakını olanlar bakanlık tarafından sosyal güvenceye bağlanacak. Peki emeklilik sistemi ne zaman değişiyor? Erken emeklilik yasası ne zaman çıkacak?

SGK GİRİŞİ 2000'DEN ÖNCE VE SONRA OLANLARA MÜJDE

Yeni kalkınma planı çerçevesinde emeklilik sisteminde de önemli bir değişiklik yapılacak. Şu anda emeklilik sisteminde üçlü aylık hesaplama yöntemi bulunuyor. 2 gün öncesi SGK girişi olanlara aylık bağlama oranı yüksek olurken 2000-2008 arasındaki dönem için daha düşük 2008 sonrası için daha da düşük bir aylık bağlama oranı kullanılıyor.

Emeklilik sisteminde yapılması planlanan yeni güncelleme ile birlikte artık bu sorun ortadan kalkacak. Yapılacak olan yeni güncelleme sayesinde prim maaş dengesi yeniden sağlanmış olacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE ÇİFT MAAŞ

Ayrıca SSK ve bağ-kurlular için yeni bir sistem daha devreye alınacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı verilen yeni emeklilik sistemi sayesinde vatandaşlar SGK dışında başka bir yöntemle de emekli olma hakkına sahip olacak. Bu durumda emekli olanlar çift maaş alma hakkına sahip olacak.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde duyurduğu emeklilik sistemi reformu ile ilgili yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, kısmi emeklilik, erken emeklilik gibi birçok başlık altında toplanan büyük emeklilik ve formu ile ilgili geri sayımı artık başladı. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkların devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en geç Ocak ayında düzenlemenin TBMM'ye sunulacağını da açıkladı.

BAĞ-KURLULARA PRİM İNDİRİMİ DE UYGULANACAK

Emeklilik sisteminde yapılacak olan köklü değişikliklerin ardından bağ-kurlularda EYT kapsamına girecek. Bağ-kurlu birçok kişi 9000 gün prim nedeniyle EYT'den faydalanamamıştı. Yeni düzenlemede bağ-kur ve SSK arasında prim eşitlemesi yapılacak. Böylece bağ-kurlu çalışanlar erken emeklilik hakkına sahip olacak.