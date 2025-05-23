Şeyma Subaşı'nın 'Cacık' Açıklaması Sosyal Medyada Olay Yarattı!

Şeyma Subaşı, “cacık” açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. Eleştirilere yanıtı ise yine çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı'nın 'Cacık' Açıklaması Sosyal Medyada Olay Yarattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2025 17:53

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, katıldığı programda kullandığı ifadelerle yine gündemin merkezine yerleşti. Aslıhan Doğan Turan’ın “5 Çayı” programına konuk olan Subaşı, patates salatası ve cacık için kullandığı kelimeler nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

“Soğuk Patates Yemeği, Yeşil Yoğurt” Dedi, Eleştiriler Yağdı

“Senin 5 çayı sofran nasıl olurdu?” sorusuna yanıt veren Subaşı, “Soğuk patates yemeği” ve “yeşil yoğurt” gibi ifadelerle izleyiciyi şaşırttı. Aslında patates salatası ve cacığı kastettiği anlaşılsa da, kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kullanıcı, Subaşı’nın bu açıklamalarını “gündem olmak için çaba” olarak değerlendirdi.

"Tabii ki de Cacığı Unutmadım"

Eleştiri yağmuruna tutulan Şeyma Subaşı, tepkilere Instagram hikayesinden yayınladığı video ile yanıt verdi:
Cacığı unutmuşmuş! Tabii ki de unutmadım arkadaşlar. Aman siz viral yapacak bir şey bulun. Orada bir sürü güzel şey konuştuk. Bunların hiçbirini almayın siz. Cacık bilmiyormuş! Ama ilham oldum bak, Zuzu Hanım eve döndüm cacık yapmış. Cacık güzel, yiyin. Sevgiler…”

Fenomen isim, açıklamalarıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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