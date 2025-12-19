Şeyma Subaşı'ndan Yakalama Kararı Sonrası Şaşırtan Paylaşım

Hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, sosyal medyada Kur'an okuduğu anları paylaştı. Subaşı'nın "Ülkeme döneceğim" açıklaması ve manevi paylaşımı tepki topladı.

Şeyma Subaşı'ndan Yakalama Kararı Sonrası Şaşırtan Paylaşım
SOSYETE
Yayın Tarihi : 19-12-2025 09:42

Türkiye, magazin dünyasının en popüler isimlerini kapsayan dev uyuşturucu operasyonunu konuşmaya devam ediyor. Operasyonun yeni dalgasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündemi altüst etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ünlülerin yakın arkadaşı olarak bilinen Sercan Yaşar’ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu iddia edildi. Bu gelişmenin ardından operasyon genişledi:

  • Gözaltına Alınanlar: Aleyna Tilki, İrem Sak ve Danla Bilic.

  • Hakkında Karar Çıkanlar: Yurt dışında oldukları belirlenen Şeyma Subaşı ve beraberindeki bazı isimler için yakalama emri çıkarıldı.

"Kısa Zamanda Ülkeme Döneceğim"

Hakkındaki iddiaların ardından sessizliğini bozan Subaşı, önce normal paylaşımlarına ve reklam içeriklerine devam etti, ardından bir açıklama yayımladı:

"Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim."

Sosyal Medyada Tepki Çeken Kur'an Paylaşımı

Subaşı, bu açıklamanın hemen ardından Instagram hesabından Şuara Suresi'ni okuduğu ve yanında tespih bulunan bir video paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü:

  • Eleştiriler: Birçok kullanıcı, uyuşturucu soruşturması ve yakalama kararı sonrası gelen bu paylaşımı samimiyetsiz bularak, "Dini duyguları alet etme" ve "Dinin arkasına saklanma" şeklinde tepki gösterdi.

  • Savunmalar: Bazı takipçileri ise her insanın zor zamanlarında maneviyata yönelebileceğini savundu.

