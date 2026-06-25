Şeyma Subaşı'ndan Survivor Finali İddialarına Jet Hızında Yanıt

Şeyma Subaşı "Survivor büyük finaline alınmadı" iddialarına sosyal medyadan esprili yanıt verdi.

Şeyma Subaşı'ndan Survivor Finali İddialarına Jet Hızında Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-06-2026 16:28

Her yaptığı, her paylaştığı ve her açıklamasıyla magazin gündeminin en üst sıralarından inmeyen ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında ortaya atılan son iddialara yine kendine has tarzıyla son noktayı koydu. TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'ın büyük finaline davet edilmediği ya da alınmadığı yönünde kulislerde dönen dedikodular, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırınca Subaşı'ndan jet hızında ironik bir yalanlama geldi.

"Bir Yere Gitmek İstemedim ki Zaten"

 

Kendi özel yaşantısı ve dünyayı gezen enerjik profiliyle tanınan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'yla olan geçmişi nedeniyle her Survivor finalinde gözlerin çevrildiği isimlerden biri oluyor. Sosyal medyada hızla yayılan "Şeyma Subaşı final alanına alınmadı, veto yedi" iddialarını tiye alan ünlü fenomen sessizliğini bozarak iddiaların asılsız olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Aşırı komik. Bir yere gitmek istemedim ki zaten."

Gündem Oldu

Subaşı hakkında çıkan bu tarz dedikoduları ciddiye almadığını belirtirken finallere katılmak gibi bir niyetinin veya planının zaten olmadığını, ortaya atılan "kapıdan çevrildi" ya da "yasaklandı" gibi senaryoların tamamen hayal ürünü olduğunu ima etti.

Her dönem magazin basınının odağında kalmayı başaran Şeyma Subaşı'nın bu kısa ama net yanıtı, sosyal medyadaki takipçileri ve magazin sayfaları tarafından binlerce kez paylaşılarak günün en çok konuşulan polemiklerinden biri haline geldi

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