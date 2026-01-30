Şeyma Subaşı’ndan Radikal Dönüş: "Artık Bikinili Paylaşım Yok!"

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şok bir süreç yaşamıştı. Test sonucu pozitif çıkan ünlü fenomen, yaşadığı bu hukuki sürecin ardından hayatında yepyeni bir sayfa açtığını duyurdu.

Havalimanında Gözaltı Şoku

29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönen Subaşı, İstanbul Havalimanı’na ayak basar basmaz Jandarma Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemeler ve testler sonucunda uyuşturucu kullanımı tespit edilen ünlü isim, bu olayın ardından sosyal medya stratejisini ve yaşam tarzını tamamen değiştirdi.

Maneviyata Yöneldi: Kur'an-ı Kerim Paylaşımları

Soruşturma dosyasının yankıları sürerken Şeyma Subaşı, Instagram hesabından alışılmışın dışında içerikler paylaşmaya başladı. Sık sık Kur'an-ı Kerim’den ayetler ve manevi içerikli paylaşımlar yapan Subaşı, takipçileriyle gerçekleştirdiği soru-cevap videosunda "eski Şeyma"yı geride bıraktığını şu sözlerle ilan etti:

"Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz. Radikal kararlar aldım."

Sosyal Medyada Yeni Bir Dönem

Bir dönem her anını ve cesur karelerini milyonlarla paylaşan Subaşı’nın bu kararı, sosyal medyada ikiye bölündü. Bir kesim bu değişimi samimi bulurken, diğer bir kesim ise yaşanan hukuki süreci hafifletme çabası olarak yorumladı. Ancak Subaşı, aldığı kararların arkasında duracağının sinyallerini verdi.