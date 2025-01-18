Şeyma Subaşı’ndan aşk colu sözler: "Ruhum o kişiyle evli"

Ünlü isim Şeyma Subaşı, Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile yaşadığı aşkla adeta mutluluk saçıyor. Son dönemde sıkça adından söz ettiren Subaşı, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Şeyma Subaşı’ndan aşk colu sözler:
SOSYETE
Yayın Tarihi : 18-01-2025 19:01

Şeyma Subaşı, aşkını şu sözlerle anlattı: “Hayatımda biri var ki hayatımın sonuna kadar onunla olacağımı hissediyorum. Şu an evlilik gündemimde değil ama ruhum onunla evli. Yeni aşk beni kendime daha çok bağladı, bana kendimi sevdirdi. Onunla olmak, sanki aynaya bakmak gibi, kendimi onda görüyorum.”

"Her Şeyim Yolunda"

Son bir senesinin çok iyi geçtiğini söyleyen Subaşı, “Bir yıldır hayatımda her şey yolunda. Bu süreçte çok fazla yazıyorum, düşüncelerimi kağıda döküyorum. Aslında bana kalsa Instagram’ı tamamen kapatırım ama işim gereği bunu yapamıyorum,” diyerek iş hayatının sosyal medya ile olan bağını vurguladı.

Marlon Teixeira ile olan ilişkisiyle adeta yeniden doğduğunu ifade eden Şeyma Subaşı, hem özel hayatında hem de iş hayatında enerjisinin yüksek olduğunu belirtti. Hayranları ise Subaşı’nın bu açıklamalarına sosyal medyada yoğun ilgi gösterdi. 

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