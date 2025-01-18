Şeyma Subaşı’ndan aşk colu sözler: "Ruhum o kişiyle evli"

Şeyma Subaşı, aşkını şu sözlerle anlattı: “Hayatımda biri var ki hayatımın sonuna kadar onunla olacağımı hissediyorum. Şu an evlilik gündemimde değil ama ruhum onunla evli. Yeni aşk beni kendime daha çok bağladı, bana kendimi sevdirdi. Onunla olmak, sanki aynaya bakmak gibi, kendimi onda görüyorum.”

"Her Şeyim Yolunda"

Son bir senesinin çok iyi geçtiğini söyleyen Subaşı, “Bir yıldır hayatımda her şey yolunda. Bu süreçte çok fazla yazıyorum, düşüncelerimi kağıda döküyorum. Aslında bana kalsa Instagram’ı tamamen kapatırım ama işim gereği bunu yapamıyorum,” diyerek iş hayatının sosyal medya ile olan bağını vurguladı.