Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler

Şeyma Subaşı, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mohammed Alsaloussi ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Subaşı, şimdi de aşk hayatı ile gündemde. Ayrılığının ardından yeni aşka yelken açan Subaşı, Brezilyalı model Marlon Teixeira ile olan ilişkisini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Çiftin uzun zamandır paylaşım yapmıyor olması, ayrılık iddialarını gündeme getirmişti. Ancak Şeyma Subaşı, son paylaştığı fotoğrafla bu iddialara son noktayı koydu.

Yeni Aşkını Duyurdu

Şeyma Subaşı, ayrılığın ardından Marlon Teixeira ile yeniden sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Uzun bir aradan sonra çiftin fotoğraflarının paylaşılması, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Subaşı, ilişkisini resmen duyurduktan sonra, yeni fotoğrafı ile ilişkilerindeki mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.

Aşk Hayatında Yeni Bir Sayfa

Birkaç yıl önce Marlon Teixeira ile ilişkiye başlayan Şeyma Subaşı, sık sık özel hayatını ve ilişkisini paylaşmakla biliniyordu. Fakat çift, son dönemde birbirleriyle olan paylaşımlarını azaltmıştı. Bu da ayrılık söylentilerini güçlendirmişti. Ancak Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı, çiftin hala birlikte olduğunu ve ilişkilerinin sağlam bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.