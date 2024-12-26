Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira’dan ayrılık iddialarına yanıt!

Şeyma Subaşı ve Brezilyalı model Marlon Teixeira’nın aşkı, geçtiğimiz aylarda Subaşı’nın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmış ve büyük ilgi görmüştü. Ancak çiftin ayrıldığına dair iddialar, son günlerde magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira’dan ayrılık iddialarına yanıt!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 26-12-2024 15:26

Ayrılık söylentilerinin fitilini ateşleyen olay, Marlon Teixeira’nın eski sevgilisi ve kızıyla Noel pazarında görüntülenmesi oldu. Bu durum ve çiftin sosyal medyada uzun süredir birlikte paylaşım yapmaması, hayranlarını şaşkına çevirdi ve “ayrıldılar mı?” sorusunu akıllara getirdi.

Ancak Şeyma Subaşı, ayrılık iddialarına tek bir paylaşımla yanıt verdi. Subaşı, Instagram hesabından Marlon Teixeira ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak aşklarının devam ettiğini duyurdu. Bu paylaşım, çiftin hayranları arasında büyük bir rahatlama yaratırken, Subaşı’nın güçlü duruşu dikkat çekti.

Aşklarını dolu dizgin yaşayan Şeyma Subaşı ve Marlon Teixeira çifti, magazin dünyasının gündeminde olmaya devam ediyor. Ayrılık iddialarına nokta koyan bu paylaşım, çiftin takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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