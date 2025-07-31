Şeyma Subaşı Gözyaşlarına Boğuldu: "Hayat Amacım Buymuş"

Şeyma Subaşı, özel hayatıyla gündemden düşmese de bu kez duygusal bir paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda gözyaşlarına boğulduğunu ifade etti. Sosyal medyada yayılan bu duygu dolu mesaj, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Aşk Hayatında Fırtınalı Dönemler

Şeyma Subaşı'nı ilk olarak Acun Ilıcalı ile olan ilişkisiyle tanıdık. 2013 yılında kızı Melisa’yı dünyaya getiren çift, 2017'de evlendi, ancak bu birliktelik 2018’de son buldu. Ardından Mısırlı iş insanı Mohamed Alsaloussi ile başlayan hızlı ilişki, lüks tatiller, nişanlar ve Fas’ta gerçekleşen görkemli bir düğünle gündeme gelmişti. Ne var ki evlilikleri sadece 5 ay sürdü.

Son olarak Subaşı, Marlon Teixeira ile sekiz aylık bir birlikteliğe yelken açtı. Ünlü isim, bu ilişki için “Ruhumuz evli” diyerek aşkını ilan etmişti. İstanbul ve Kapadokya’da beraber vakit geçiren çift, son dönemde birbirini sosyal medyada takip etmeyi bırakınca ayrılık iddiaları da doğrulandı.

Gözyaşlarıyla Gelen Minnettarlık

Ayrılığın hemen ardından Subaşı, Instagram’da oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Sabah aldığı bir haberin ardından gözyaşlarına boğulduğunu belirten Subaşı şu sözlerle içini döktü:



"Bugün sabah çok güzel bir haber aldım. İnsanların hayatlarına bilmeyerek dokunuyor olabilmek, bu gerçekten çok güzel, hep amacım buydu. Farkında bile olmadan insanların hayatlarını değiştiriyorum. Belki günler sonra ya da aylar ya da yıllar... Söylediğim ya da yaptığım bir şey birine geri geliyor ve onlarla kalıyor. Belki de bu Allah'ın bir lütfudur. Belki de başından beri amaç buydu... Bu beni çok minnettar hissettiriyor. Çok mütevazı. Çok sevindim. Sadece kendim olarak kalplere dokunabileceğimi bilmek. Almasını bilen herkese ışık ve sevgi gönderiyorum. Belki de hepimiz bu yüzde varız. Bir amaçla yaşamak. Birbirimizin hayatına dokunmak için".