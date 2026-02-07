Şeyma Subaşı Dini Paylaşımlarına Devam Ediyor: "10 Yaşından Beri Namaz Kılıyorum"

Şeyma Subaşı namaz mı kılıyor? Ünlü fenomenin Hz. Muhammed ve Kur'an okuma üzerine yaptığı şaşırtıcı açıklamalar, uyuşturucu soruşturması sonrası değişen hayatı ve manevi paylaşımlarının detayları haberimizde...

Şeyma Subaşı Dini Paylaşımlarına Devam Ediyor:
SOSYETE
Yayın Tarihi : 07-02-2026 11:10

Son dönemde adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasıyla gündemden düşmeyen fenomen Şeyma Subaşı, özel hayatı ve inanç dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşam tarzında radikal bir değişikliğe gittiğini her fırsatta dile getiren Subaşı, maneviyata yönelişinin aslında yeni olmadığını savundu.

"En Sevdiğim Peygamber Hz. Muhammed"

Maneviyatın hayatındaki yerinin çocukluk yıllarına kadar uzandığını belirten Subaşı, inancına dair hassasiyetini şu sözlerle ifade etti:

"En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed"

Gizli Kalan İbadet Hayatı: "Kur'an Okurum"

İbadetle olan bağının sanılanın aksine çok eskiye dayandığını belirten fenomen, bugüne kadar bilinmeyen bir yönünü şu ifadelerle açıkladı:

"10 yaşından beri namaz kılıyorum, Kur'an okurum"

Subaşı, inancının hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgularken, bu durumun şimdiye kadar kamuoyu tarafından bilinmediğini ima etti.

Soruşturma Sonrası Radikal Değişim

Geçtiğimiz günlerde "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" diyerek sosyal medya tarzını değiştireceğini duyuran Subaşı’nın, bu hamleleri uyuşturucu soruşturması sonrasına denk gelince sosyal medya ikiye bölündü:

  • İçsel Dönüşüm: Bazı takipçileri bu süreci samimi bir "tövbe ve arınma" süreci olarak görüp destek verdi.

  • Zamanlama Eleştirisi: Diğer bir kesim ise bu açıklamaların soruşturma sürecindeki imaj çalışması olduğunu savunarak zamanlamaya dikkat çekti.

