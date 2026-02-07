Şeyma Subaşı Dini Paylaşımlarına Devam Ediyor: "10 Yaşından Beri Namaz Kılıyorum"

Son dönemde adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasıyla gündemden düşmeyen fenomen Şeyma Subaşı, özel hayatı ve inanç dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşam tarzında radikal bir değişikliğe gittiğini her fırsatta dile getiren Subaşı, maneviyata yönelişinin aslında yeni olmadığını savundu.

"En Sevdiğim Peygamber Hz. Muhammed"

Maneviyatın hayatındaki yerinin çocukluk yıllarına kadar uzandığını belirten Subaşı, inancına dair hassasiyetini şu sözlerle ifade etti:

"En sevdiğim peygamber Hz. Muhammed"

Gizli Kalan İbadet Hayatı: "Kur'an Okurum"

İbadetle olan bağının sanılanın aksine çok eskiye dayandığını belirten fenomen, bugüne kadar bilinmeyen bir yönünü şu ifadelerle açıkladı:

"10 yaşından beri namaz kılıyorum, Kur'an okurum"

Subaşı, inancının hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgularken, bu durumun şimdiye kadar kamuoyu tarafından bilinmediğini ima etti.

Soruşturma Sonrası Radikal Değişim

Geçtiğimiz günlerde "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" diyerek sosyal medya tarzını değiştireceğini duyuran Subaşı’nın, bu hamleleri uyuşturucu soruşturması sonrasına denk gelince sosyal medya ikiye bölündü: