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Gecce Magazin Haberleri

Şeyma Subaşı: Ablam bahane üretiyor

Uzun süredir aşk yaşadığı Meedo ile nikah masasına oturmak için gün sayan Şeyma Subaşı, düğününe sadece ruhu özel insanların davetli olduğunu ve ablasının gelmeyeceğini söylemişti. Ablasını düğüne davet etmediği iddiasıyla eleştirilen Subaşı cephesinden yeni bir açıklama daha geldi.

Şeyma Subaşı: Ablam bahane üretiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-04-2023 10:54

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak. Geçtiğimiz günlerde Marekeş'te yapacağını düğününün detayları ücretli aboneleriyle paylaşan Subaşı, özel gününde yanında sadece kısıtlı kişinin olacağını, ablası Kübra Açıl'ın o listede olmadığını açıklamıştı. Subaşı'nın "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" sözleri ise sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü fenomenin bu sözleri tepki çekerken, Şubaşı ücretli hesabından yeni bir video paylaşarak ablasıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi. "Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi" diye konuşan sosyetik güzel, "Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil" diye konuştu.

 

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