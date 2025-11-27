Sevgililer Günü’nün En Büyük Konseri Levent Yüksel Senfonik!

Sevgililer Günü’nün En Büyük Konseri Levent Yüksel Senfonik!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-11-2025 11:18

Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Levent Yüksel, 2023 yılında başlayan ve biletleri haftalar önce tükenen 30. Yıl Senfonik Konser serisine devam ediyor. Hierapolis, Aspendos ve Efes Antik Tiyatrosu’nda gerçekleşen ve büyük ilgiyle karşılanan konserler, Levent Yüksel’i on binlerce dinleyiciyle yeniden buluşturdu.
 
Bu özel serinin büyük bir merakla beklenen 2026 yılındaki ilk büyük konseri ise 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Paribu sponsorluğunda gerçekleşiyor.
 
Jolly Joker organizasyonuyla düzenlenecek bu unutulmaz gecede; “Medcezir”, “Zalim”, “Tuana”, “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” gibi milyonlarca kez dinlenmiş ve YouTube’da büyük izlenme rakamlarına ulaşmış şarkılar, senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulacak.
 
14 Şubat’ta, binlerce dinleyici Levent Yüksel’in güçlü yorumuyla senfoninin büyüsünde buluşacak.

