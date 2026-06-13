Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir’den Kırmızı Bikinili Tatil Paylaşımı!

Star TV ekranlarının bu sezona damga vuran draması Sevdiğim Sensin'de sergilediği başarılı oyunculukla adından sıkça söz ettiren genç yıldız Helin Kandemir yoğun geçen çekim maratonunun ardından soluğu tatilde aldı. Dizideki Dicle karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu tatil tarzıyla da magazin gündemine oturdu. Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir tatilinden kırmızı bikinisiyle pozlar paylaştı. 22 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Sezon Yorgunluğunu Deniz Kenarında Atıyor

Ekran yolculuğunda başarılı reyting grafikleri çizen dizinin tatile girmesiyle birlikte dinlenmeye çekilen Kandemir yorucu yılın stresini üzerinden atıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde Dicle karakterine hayat veren Helin Kandemir dizinin sezon finali yapmasının ardından yorgunluk atmak için tatile çıktı.

Fiziğiyle Göz Kamaştırdı: Kırmızı Sana Çok Yakışmış

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu plaj şıklığıyla hayranlarından tam not aldı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran 22 yaşındaki güzel oyuncu tatilinden kırmızı bikinisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kandemir'in iddialı ve doğal pozları kısa sürede takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Takipçileri genç yıldızın fotoğraflarının altına "Kırmızı sana çok yakışmış", "Hem çok yetenekli hem çok duru" ve "Sezonun tüm yorgunluğu gitmiş" şeklinde binlerce övgü dolu yorum bıraktı.