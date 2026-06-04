Sevdiğim Sensin'de Erkan'dan Beklenen Aşk İtirafı Geliyor!

Ay Yapım'ın sezon boyunca izleyicileri ekran başına çivileyen o derinlikli hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından sıklıkla söz ettiren iddialı projesi hafızalardan silinmeyecek bomba gibi bir bölümle yaz molası vermeye hazırlanıyor. Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yapımı Sevdiğim Sensin bu akşam yayınlanacak olan 15. bölümüyle sezona kısa bir ara veriyor.



Başrollerini yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz ve son dönemin en yetenekli isimlerinden Helin Kandemir'in paylaştığı Ay Yapım imzalı dizi izleyicinin uzun süre unutamayacağı sarsıcı bir sezon finali bölümüyle ekrana geliyor. Yeşim Aslan'ın o her ilmeği titizlikle dokuyan güçlü kaleminden çıkan yönetmenliğini ise usta isim Gökçen Usta'nın üstlendiği dizide bu hafta Erkan ve Dicle, hikayelerinin tam olarak başladığı o can alıcı noktaya yani Dicle'nin doğup büyüdüğü köye geri dönüyor. Geçmişin o karanlık sır perdesini ardına kadar aralayacak olan bu zorlu yolculuk karakterlerin kaderini de kökten ve çok derinden sarsacak.

Aksaray'ın Büyüleyici Doğasında Görsel Şölen

Dizinin bu akşam ekrana gelecek ve görsel açıdan izleyiciye adeta bir şölen sunacak olan en görkemli sahneleri için yapım ekibi bu kez İstanbul dışına çıkmayı tercih etti. Hikayenin köklerine en derinine inen ekip İç Anadolu'nun en etkileyici en büyüleyici lokasyonlarından birini kendine mesken tuttu. Çekimlerin Aksaray'ın o göz alıcı coğrafyasında tüm heybetiyle duran Hasan Dağı'nın eteklerinde gerçekleştiği de gelen bilgiler arasında.

Zamanında çaresiz bir köylü kızı olarak ayrıldığı topraklarına bu kez bambaşka bir misyonla dönen Dicle, ablası Feride'nin kaybettiği hafızasını yeniden kazanması için Erkan ve Civan ile birlikte köyün yolunu tutuyor. Ablasının geçmişi parça parça da olsa hatırlaması adına riskli bir adım atan Dicle'yi kendi doğup büyüdüğü o topraklarda hiç hesaba katmadığı çok büyük sürprizler bekliyor.

Merakla Beklenen Aşk İtirafı Geliyor

Öte yandan sezon finalinin en çok konuşulacak sosyal medyayı resmen kasıp kavuracak olan asıl büyük sahnesi ise şüphesiz Erkan ve Dicle cephesinde yaşanacak. Bölümlerdir birbirlerine olan o yoğun duygularını köşe kapmaca oynar gibi gizlemeye çalışan ikili nihayet kendi iç dünyalarındaki o gurura yenik düşüyor. Hayranlarının haftalardır ekranda görmek için can attığı o meşhur aşk itirafının ekrana geleceği bölümün özel sahneleri Hasan Dağı'nın baharı yeni yeni karşıladığı o büyüleyici doğasında çekildi. Erkan ve Dicle'nin bu masalsı atmosferde ilk kez bu kadar yakınlaşacağı bölüm arkadan gelecek o sarsıcı gelişmelerle izleyiciyi ekran başında ters köşe yapacak gibi duruyor. Hem görsel bir görsel şölen hem de tam anlamıyla duygusal bir fırtına vaat eden Sevdiğim Sensin bu akşam saat 20.00'de kendi gününde ve kendi saatinde sezon finali bölümüyle izleyiciyle buluşacak