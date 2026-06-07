Sevda Türküsev’den Olay Sözler! Dilan Polat’a Mesaj İddiası

İzmir Çeşme’de tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat’ın koruması Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesi olayları yeniden gündemin tam ortasına taşıdı. Zaten uzun süredir tartışmaların odağında olan Polat ailesi bu olayla birlikte sosyal medyada tekrar konuşulmaya başlandı.

Cenazede yaşanan bazı tepkiler ve aile içi gerginlik iddiaları da bu gündemi daha da büyüttü.

Sosyal Medyada Yeni Tartışma: Mesaj İddiası

Bu süreçte dikkat çeken isimlerden biri de Sevda Türküsev oldu. Sosyal medyada sık sık yorumlarıyla tartışma yaratan Türküsev bu kez Dilan Polat ile ilgili bir iddia paylaştı.

İddiasına göre Dilan Polat kendisine mesaj atmış. Türküsev de bunu paylaşarak olaya sert yorumlar ekledi. “Her paylaşımı takip ediyor, telefon elinden düşmüyor” gibi ifadeler kullanarak oldukça eleştirel bir tavır ortaya koydu.

“Toplumu Suçluyorlar” Çıkışı

Türküsev’in en çok dikkat çeken kısmı ise yaptığı genel değerlendirme oldu. Ona göre Polat ailesi ve benzer fenomenler yaşadıkları süreçte sorumluluğu topluma yüklüyor.

“Bizi eleştirdiler diye oldu” gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını savunarak aslında bu kişilerin kendi davranışlarının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi.

Fenomenler ve Eleştiri Tartışması

Paylaşımın devamında daha geniş bir tartışmaya da girdi. Bazı fenomenlerin kendilerini eleştiriden tamamen muaf gördüğünü ama aynı zamanda toplumun her kesimine açık şekilde görünür olduklarını söyledi.

Vergi, yaşam tarzı ve sosyal medya etkisi gibi konulara da değinerek bu durumun artık bireysel değil toplumsal bir mesele haline geldiğini savundu.

Çocuklar Üzerinden Yapılan Yorumlar da Gündemde

Türküsev ayrıca bu tarz olaylarda çocukların da etkilendiğini bu yüzden bazı durumlarda psikolojik destek gibi konuların konuşulması gerektiğini ifade etti. Ancak bu görüşleri de sosyal medyada yine ikiye bölünmüş tepkiler aldı. Bir kesim destek verirken bir kesim ise üslubunu sert buldu.

Kısacası Polat ailesi etrafındaki tartışmalar bir kez daha büyümüş durumda ve konu sadece bir olaydan çıkıp daha geniş bir “fenomen kültürü” tartışmasına dönüşmüş gibi görünüyor.