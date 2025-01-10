Settar Tanrıöğen ekranlara geri döndü: “Kızıl Goncalar”da Saatçi Aziz rüzgarı başlıyor

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Settar Tanrıöğen, bir yıllık sağlık sorunları nedeniyle verdiği aranın ardından setlere geri döndü. Tanrıöğen, yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği ve fenomen haline gelen “Kızıl Goncalar” dizisinde, hikayenin önemli karakterlerinden Saatçi Aziz olarak izleyici karşısına çıkacak.

Settar Tanrıöğen ekranlara geri döndü: “Kızıl Goncalar”da Saatçi Aziz rüzgarı başlıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2025 18:14

 

Sette Coşkulu Karşılama

Settar Tanrıöğen’in diziye katılımı, “Kızıl Goncalar” ekibi tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yönetmen Ömür Atay ve set ekibi, usta oyuncuya duydukları sevgiyi ve heyecanı alkışlarla dile getirdi. Çekimlerin başladığı ilk gün, Tanrıöğen’in enerjik dönüşüyle sette duygusal anlar yaşandı.

Yeni Karakter: Saatçi Aziz

Senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizide Tanrıöğen, hikayenin seyrini değiştirecek bir karakter olan Saatçi Aziz’e hayat verecek. Gizemli geçmişi ve güçlü duruşuyla Aziz, dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek.

“Kızılcık Şerbeti”nden “Kızıl Goncalar”a

Usta aktör, geçtiğimiz yıl “Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğa bir süre ara vermek zorunda kalan Tanrıöğen, bir yıl sonra eski formuna kavuşarak yeniden sahalara döndü.

Hayranlardan Büyük Destek

Settar Tanrıöğen’in dönüşü, sadece set ekibini değil, hayranlarını da heyecanlandırdı. Sosyal medyada usta oyuncuya duyulan sevgi mesajları kısa sürede yayıldı. Hayranları, Tanrıöğen’in yeniden ekranlarda olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

“Kızıl Goncalar” dizisine yepyeni bir soluk getirmesi beklenen Settar Tanrıöğen, ustalığı ve sahne enerjisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.

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