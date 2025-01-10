Settar Tanrıöğen ekranlara geri döndü: “Kızıl Goncalar”da Saatçi Aziz rüzgarı başlıyor

Sette Coşkulu Karşılama

Settar Tanrıöğen’in diziye katılımı, “Kızıl Goncalar” ekibi tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Yönetmen Ömür Atay ve set ekibi, usta oyuncuya duydukları sevgiyi ve heyecanı alkışlarla dile getirdi. Çekimlerin başladığı ilk gün, Tanrıöğen’in enerjik dönüşüyle sette duygusal anlar yaşandı.

Yeni Karakter: Saatçi Aziz

Senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizide Tanrıöğen, hikayenin seyrini değiştirecek bir karakter olan Saatçi Aziz’e hayat verecek. Gizemli geçmişi ve güçlü duruşuyla Aziz, dizinin hayranlarını ekran başına kilitleyecek.

“Kızılcık Şerbeti”nden “Kızıl Goncalar”a

Usta aktör, geçtiğimiz yıl “Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Abdullah Ünal karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Ancak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle oyunculuğa bir süre ara vermek zorunda kalan Tanrıöğen, bir yıl sonra eski formuna kavuşarak yeniden sahalara döndü.

Hayranlardan Büyük Destek

Settar Tanrıöğen’in dönüşü, sadece set ekibini değil, hayranlarını da heyecanlandırdı. Sosyal medyada usta oyuncuya duyulan sevgi mesajları kısa sürede yayıldı. Hayranları, Tanrıöğen’in yeniden ekranlarda olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

“Kızıl Goncalar” dizisine yepyeni bir soluk getirmesi beklenen Settar Tanrıöğen, ustalığı ve sahne enerjisiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor.