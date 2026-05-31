Şafak Sezer ve Birsu Demir’den Nostalji Dolu Kare

Türk televizyon tarihine damga vuran “Alemin Kıralı” dizisinin sevilen baba-kız karakterleri Şafak Sezer ve Birsu Demir yıllar sonra aynı karede buluştu. Dizide Aslan Kıral ve Oben’e hayat veren ikili uzun bir aradan sonra verdikleri pozla adeta nostalji rüzgârı estirdi.

2011-2013 yılları arasında ekrana gelen ve geniş bir izleyici kitlesi yakalayan yapım hem karakterleri hem komik sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

13 Yıl Sonra Aynı Karede

Dizinin üzerinden geçen 13 yılın ardından gelen bu buluşma hayranları sevince boğdu. Birsu Demir’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Uzun zamandır bir araya gelmeyen ikilinin samimi halleri diziyi özleyen izleyiciler için adeta geçmişe açılan bir kapı oldu.

“Sizi Bir Yerden Tanıyor Gibiyim"

Paylaşımın ardından sosyal medya adeta yorum yağmuruna tutuldu. Dizinin unutulmaz repliklerini hatırlayan hayranlar esprili mesajlarla nostaljiye eşlik etti. “Sizi bir yerden tanıyor gibiyim” gibi yorumlar öne çıkarken birçok kullanıcı da “Oben ve Aslan geri dönsün” diyerek özlemini dile getirdi. Alemin Kıralı yayınlandığı dönemde aile komedisiyle geniş kitleleri ekran başına toplamıştı. Şafak Sezer’in enerjik performansı ve Birsu Demir’in sevimli karakteri diziyi yıllar geçse de unutulmazlar arasına taşıdı.

Aradan geçen zamana rağmen ikilinin hâlâ aynı sıcaklığı koruması hayranları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Nostalji Rüzgarları Esti

Yeniden bir araya gelen baba-kız sahnesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Eski bölümleri hatırlayan izleyiciler paylaşımlarında diziden kesitler ve replikler paylaşarak nostaljiye ortak oldu. Bu özel buluşma “Alemin Kıralı”nın hafızalardaki yerini bir kez daha tazeledi ve ikiliye duyulan sevgiyi yeniden gündeme taşıdı.