Sertap Erener Eurovision Teklifini Reddetti!

2003 yılında “Everyway That I Can” şarkısıyla Eurovision'a damga vurarak Türkiye'ye birincilik zaferini kazandıran Sertap Erener, yarışmayla ilgili yaptığı açıklama sonrası sevenlerini şaşırttı. Erener, bu yıl Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek Eurovision final gecesi için özel davet aldığını ancak teklifi geri çevirdiğini söyledi.

Final Gecesi İçin Özel Davet Aldı

16 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konserden önce sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Sertap Erener, Eurovision organizasyonundan sahneye çıkması için teklif geldiğini söyledi. 2003 yılındaki büyük başarısından yıllar sonra yeniden Eurovision sahnesinde yer alma fırsatı olduğunu dile getiren sanatçı, teklifi reddettiğini açıkladı.

Eurovision tarihine adını altın harflerle yazdıran Erener'in bu kararı sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırmayı başardı. Pek çok hayranı sanatçıyı yeniden Eurovision'da görmek istediğini dile gitirirken, bazı takipçileri ise kendisinin kararını desteklediklerini ifade etti.

“Orada Olmak İstemedim”

Erener, verdiği kararın nedenini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Dünyanın içinde bulunduğu siyasi atmosferin kendisini etkilediğini dile getirden sanatçı, açıklamasında hem küresel gelişmeler hem aynı tarihte planlanan konser programı nedeniyle Eurovision finaline katılmak istemediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı “Dünyanın şu anki siyasi durumu nedeniyle orada olmak istemedim.” sözleriyle dikkat çekti. Erener’in bu açıklaması kısa sürede magazin ve müzik dünyasında en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

Eurovision Sahnesine 21 Yıl Sonra Dönmüştü

Aradan geçen yıllara rağmen Eurovision denildiğinde akla gelen ilk isim olmayı sürdüren Erener’in bu yılki kararı ise hayranlarını ikiye böldü. Kimi takipçileri bu kararını desteklerken kimileri kendisini tekrar o sahnede görmek istediğini belirtti.

Öte yandan Sertab Erener, geçtiğimiz yıl Eurovision sahnesine yıllar sonra yeniden çıkmıştı. 2003 yılında Türkiye’ye yarışmadaki ilk ve tek birinciliği kazandıran sanatçı, 2024’te konuk performansıyla izleyicilerden büyük alkış toplamıştı.