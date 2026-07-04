Sertab Erener Orak Adası Açıklarında Tekne Tatilinde Görüntülendi: Bol Bol Hatıra Fotoğrafı Çektirdi!

Yaz tatilini Bodrum'da geçiren ünlü şarkıcı Sertab Erener, Orak Adası açıklarında arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken görüntülendi.

Sertab Erener Orak Adası Açıklarında Tekne Tatilinde Görüntülendi: Bol Bol Hatıra Fotoğrafı Çektirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 09:47

Türk pop müziğinin güçlü sesi, Eurovision gururumuz Sertab Erener yaz tatilinin tadını Bodrum'un saklı cennetlerinde çıkarmaya devam ediyor. Yılın büyük bir bölümünü Bodrum'daki evinde doğayla iç içe ve dingin bir atmosferde geçirmeyi tercih eden usta sanatçı bu kez Bodrum'un en berrak sularına sahip olan Orak Adası açıklarında objektiflere takıldı.

Arkadaş grubuyla birlikte mavi tura çıkan Erener'in neşeli ve huzurlu anları internet dünyasında adeta bir çalkantı yarattı.

Demirli Teknede Çabasız Sohbet Ve Eğlence!

Orak Adası'nın muazzam turkuaz sularına demirleyen lüks teknede arkadaşlarıyla bir araya gelen Sertab Erener gün boyu süren keyifli bir lifestyle günlüğüne imza attı. Abartıdan uzak sahil tarzı ve zamansız güzelliğiyle dikkat çeken ünlü sanatçı dostlarıyla birlikte teknenin güvertesinde uzun uzun sohbet etti.

Ege güneşinin tadını çıkaran Sertab Erener bu keyifli anları ölümsüzleştirmek adına dostlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kameralara yansıyan o samimi ve sıcak dakikalarda usta yorumcunun yüksek enerjisi ve çabasız mutluluğu plaj sakinlerinin ve hayranlarının odak noktası oldu.

Sosyal Medya Mavi Tur Albümüne Hayran Kaldı!

Teknedeki eğlenceli saatlerin ardından akşamüstüne doğru botla karaya çıkan ve Orak Adası'ndan ayrılan Sertab Erener'in bu flaş sahil kareleri, internet dünyasına düşer düşmez başta Instagram ve X (Twitter) olmak üzere tüm magazin sayfalarında bir anda gündem maddesi haline geldi. Yıllara meydan okuyan duruşuyla her daim takdir toplayan Erener'in pozlarına binlerce beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları ve müzikseverler fotoğrafların altına; "Harika görünüyorsun" şeklinde övgü dolu destek yorumları bıraktı. Yeni sezon konser turnesi öncesinde Bodrum sahillerinde moral depolayan Sertab Erener bu dingin sahil günlüğüyle haftanın en çok konuşulan sempatik magazin manşetlerinden birine imza attı.

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