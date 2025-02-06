Serkan Çayoğlu’ndan Özge Gürel’e romantik doğum günü sürprizi!

Üç Pastalı Kutlama!

2022 yazında dünyaevine giren çift, aşk dolu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Serkan Çayoğlu, eşi için üç pastalı özel bir doğum günü kutlaması organize etti. Kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu, romantik mesajıyla beğeni topladı:

“Ne büyük şans iyi ki doğdun sevgilim, nasıl seviyorum anlatılmaz ama sen hep bilirsin!! İyi ki varsın ”

Özge Gürel’den Taçlı Poz!

Doğum günü sürprizine oldukça mutlu olan Özge Gürel, başına taç takarak pastasındaki mumları üfledi. Çiftin bu özel anları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, her fırsatta aşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor!