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Gecce Magazin Haberleri

Serhat’ın İlk Türkçe Şarkısı; ‘Benim Halkım’

Serhat yeni şarkısı için şöyle konuştu: Benim Halkım şarkısı, ait olmaktan gurur duyduğum aziz Türk milletine bir saygı duruşu.

Serhat’ın İlk Türkçe Şarkısı; ‘Benim Halkım’
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 22-10-2022 11:57

Bugüne kadar uluslararası müzik arenasındaki başarılı çalışmalarıyla ülkemizi temsil eden Serhat, ilk Türkçe şarkısı ‘’Benim Halkım’’ ı yayımlıyor.

Serhat, 1975 yılında ilk kez Tanju Okan’ın yorumladığı bu esere, kendine has stilini ve günümüzün modern sound’ unu ekleyerek, şarkıyı bambaşka bir atmosfere taşıyor.


Etkileyici sözlerinde, toplumu birleştiren temel değerlerin işlendiği ‘’Benim Halkım’’, yüksek ve zengin müzikalitesi ile herkesin eşlik edeceği bir marş haline dönüşüyor.


Serhat, toplumun her kesimini kucaklayan, birlik ve beraberlik hislerinin altını içtenlikle çizen bu şarkı ile 7’den 77’ye tüm kalplere dokunuyor.

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