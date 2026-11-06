Kurtlar Vadisi'nin Elif'i aslında Tuba Ünsal olabilir miydi?

Kurtlar Vadisi dizisinde Özgü Namal'ın hayat verdiği Elif Eylül karakterini Tuba Ünsal canlandıracakmış!

Kurtlar Vadisi'nin Elif'i aslında Tuba Ünsal olabilir miydi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2026 11:52

İlk kez 2003 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan ve uzun süre gündemden düşmeyen, hatta sinema filmi bile çekilen Kurtlar Vadisi dizisi hakkında belki de daha önce duymadığınız bir bilgi! Polat Alemdar'ın büyük aşkı Elif Eylül aslında bambaşka bir isim olabilirmiş!

Tuba Ünsal'dan Yıllar Sonra Gelen O Açıklama!

Berfu Yenenler'in YouTube kanalında Talk Show Perileri'ne katılan Tuba Ünsal, yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekti. Çok uzun yıllardır ekranlarda olan ve sayısız başarılı projede yer alan Tuba Ünsal, daha bilmediğimiz nice projelerde de yer alacakmış.

Bir dönemin unutulmaz yapımları arasında bulunan Kurtlar Vadisi dizisi de işte bunlardan biri. Güzel oyuncu, katıldığı programda dizinin başlamasına yakın bir dönemde kendisinin Elif Eylül karakteri için yapım ekibiyle görüştüğünü anlattı.

 

Elif Eylül Rolünü Özgü Namal'a Kaptırmış

Dizinin başlamasına az bir zaman kala rolün Özgü Namal'a verildiğini anlatan Tuba Ünsal, Elif karakterini oynayamamanın o dönemde onu üzdüğünü söyledi. Konuyu epeyce dert etmiş ancak Özgü Namal da sevdiği bir oyuncuymuş. Dizinin iyi bir proje olduğunu söyleyen yetenekli oyuncu, itiraf niteliğindeki bu sözleriyle programın yayınlandığı dönemde çok dikkat çekti.

Özgü Namal'ı Hafızalara Kazıyan O Rol!

Dizide uzun süre varlığını sürdüren Elif Eylül karakteri Polat Alemdar'ın büyük aşkıydı. Cesur, adil ve son derece başarılı bir avukat olan Elif Eylül, ani bir trafik kazası geçirmiş, 95-97 bölümleri arasında bitkisel hayata girmiş ve nihayetinde tamamen diziden ayrılmıştı.

Özgü Namal'ın diziden ayrılmasının nedeni de tamamen hikâyenin akışıyla ilgiliydi. O dönemde bunun dışında herhangi bir neden dile getirilmemişti. Yıllar sonra Tuba Ünsal'dan gelen açıklamasaysa dizinin hayranları arasında fikir ayrılıkları yaşanmasına neden oldu. Kimileri bu rolü Özgü Namal ile özdeşleştirip başka kimseyi hayal edemezken kimileri Tuba Ünsal'ın da Elif karakterine yakışabileceği görüşünde oldu.

 

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