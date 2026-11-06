Mucize Doktor Hayatını Değiştirdi! Sinem Ünsal'ın Kariyer Yolculuğu Şoke Etti!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya Albora karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Sinem Ünsal, aslında oyunculuk hayalinin peşinden gitmek için bambaşka bir kariyer yolundan vazgeçti. Üniversitede karşılaştırmalı edebiyat eğitimi alan, mezuniyetinin ardından bir yayınevinde editör asistanlığı yapan Ünsal'ın hayatı, oyunculuk için İstanbul'a taşınmasıyla değişmeye başladı. İlk ekran deneyimlerini farklı yapımlarda kazanan oyuncunun asıl çıkışıysa Mucize Doktor dizisiyle geldi.



Oyunculuk Hayali İçin İstanbul'un Yolunu Tuttu

1993 yılında İzmir'in Foça ilçesinde dünyaya gelen Sinem Ünsal, üniversite eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde tamamladı. Ancak çocukluk yıllarından beri istediği oyunculuk mesleğini hayata geçirmek için mezuniyetinin ardından İstanbul'a taşındı.

Bu dönemde oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Ünsal, ders ücretlerini karşılayabilmek için bir yayınevinde editör asistanı olarak çalıştı. Habertürk'e verdiği bir röportajda o günleri anlatan oyuncu, yoğun bir tempoda çalışmasına rağmen hayalini gerçekleştirmeye çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

İlk Rolü Çoban Yıldızı, Büyük Çıkışı Mucize Doktor Oldu

Sinem Ünsal'ın televizyon macerası 2017 yılında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisindeki Güneş karakteriyle başladı. Ardından Siyah Beyaz Aşk dizisinde Gülsüm Aslan, Kızım dizisindeyse Sevgi Günay karakterine hayat verdi. Henüz kariyerinin ilk yıllarında farklı karakterlerle deneyim kazanan oyuncu, 2019 yılında hayatının dönüm noktası olacak projeye dâhil oldu.

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Doktor Nazlı Gülengül karakteri, Ünsal'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Taner Ölmez'in Ali Vefa karakterine hayat verdiği dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, 2019-2021 yılları arasında izleyici karşısına çıktı. Nazlı karakteri, kariyerinde önemli bir yer edindi ve projelerinin de önünü açtı.

Nazlı'dan Alya'ya Uzanan Kariyer Yolculuğu

Mucize Doktor sonrasında Elbet Bir Gün, Gizli Saklı ve Senden Önce gibi yapımlarda rol alan Sinem Ünsal, tiyatro sahnesinde de çalışmalarını sürdürdü. Özellikle Aydınlıkevler oyunundaki Sülün karakteriyle tiyatro izleyicisinin karşısına çıktı.

2024 yılında başlayan Uzak Şehir ise oyuncunun kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Kanada'dan Mardin'e gelen ve oğlunu korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Alya Albora karakterini canlandıran Ünsal, bu rolle yeniden geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı. Nazlı ile başlayan geniş kitlelerce tanınma serüveni, bugün Alya karakteriyle devam ediyor.