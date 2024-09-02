Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le aşk pozları

Geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in annesinin, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisini onayladığını belirtmesinin ardından ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Sarıkaya, Instagram hesabında "Flashbacks of SS&MD" notuyla eski tatillerinden çekilen romantik fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Art arda gelen bu aşk dolu pozlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sarıkaya'nın gönderilerine kısa sürede 525 binden fazla beğeni gelirken, takipçilerden "İnadına devam", "Çok şükür beraber fotolar gördük ya", "Yeni proje gelmiş", "Ateşe düştük be", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlar yağdı. Sarıkaya ve Demir'in aşk dolu anları, hayranlarını sevindirirken, çiftin ilişkisi hakkındaki olumlu yorumlar da dikkat çekti.