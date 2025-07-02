Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!

Serenay Sarıkaya doğum gününde iddialı tatil pozlarını paylaştı. Sevgilisi Mert Demir ise “fıstığım” notuyla romantik bir kutlama yaptı.

Serenay Sarıkaya’dan Doğum Gününe Özel İddialı Tatil Pozları!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-07-2025 14:09

Serenay Sarıkaya, doğum gününü tatilde kutladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı tatil kareleriyle büyük beğeni topladı. Zarafeti, doğallığı ve enerjisiyle yine göz kamaştıran Sarıkaya, doğum günü kutlamasını hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Mert Demir’den Romantik Kutlama: “Fıstığım, Hasta Olduğum Tek Şey Biz”

Sarıkaya’nın doğum günü paylaşımına en özel yorum ise sevgilisi Mert Demir’den geldi. Ünlü şarkıcı, Instagram üzerinden yaptığı romantik paylaşımda;
"İyi ki doğdun fıstığım, tüm saçmalıkların içinde hasta olduğum tek şey biz."
ifadeleriyle sevgisini dile getirdi.

Tatilde Güzelliğiyle Büyüledi

Serenay Sarıkaya, doğum gününü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti. Paylaştığı fotoğraflarda zarif mayosu, bronz teni ve enerjik pozlarıyla dikkat çekti. Güneşin ve doğanın tadını çıkaran oyuncunun doğal ve sade hali, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Her paylaşımıyla gündem yaratan Sarıkaya, bu kez doğum günü vesilesiyle hem aşkını hem de zarafetini gözler önüne serdi. Tatildeki kareleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

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