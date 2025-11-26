Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Ekranların en beğenilen isimlerinden oyuncu Serenay Sarıkaya, bir dergiye verdiği eski röportajlardaki sözlerini yıllar sonra yorumladı. Geçmişten bu yana yer aldığı InStyle dergilerini inceleyen Sarıkaya, yıllar içindeki değişimine dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kendisi hakkında önemli bir itirafta bulunarak o dönemler daha özgüvensiz olduğunu belirtti.

Eskiden İddialı, Şimdi Sakin

Serenay Sarıkaya, geçmiş röportajlarında yer alan iddialı cümlelerine şaşırdığını dile getirdi. Sarıkaya, ilk gazete röportajlarından birinde başlığın "10 sene sonra zirvede olacağım" olduğunu hatırlattı. Ünlü güzel, "Oldum mu? Oldum. Orası ayrı konu. Tam 10 sene sonra oldum ama ne iddia bu? Sakin ol” sözleriyle o günkü iddialı tavrını yorumladı.

Oyuncunun, "Mağazaya girdiniz, ne kadar zamanda çıkarsınız?" sorusuna verdiği, "Çok iyi bilirim bana neyin olup olmayacağını" yanıtının ise hala değişmediğini söyledi. Sarıkaya, bu konuda hala aynı olduğunu ve artık mağazaya gitmesine bile gerek kalmadığını ifade etti.

Eski Cevabına “Özgüvensiz” Yorumu

Sarıkaya, geçmişte giyim kuşam konusunda duyduğu baskıyı anlatan bir cevabını ise özgüvensiz buldu. Oyuncu, o dönemde, "Her daim özenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü birinin Twitter’ına ‘Gördüm paçoz gibi giyinmiş. Boyu da uzun muzun değil’ yazması yetiyor" şeklinde bir yorum yapmıştı.

Bu cevabı okuyan Serenay Sarıkaya, şimdiki bakış açısıyla, "Aa ne kadar özgüvensiz. Ne kadar korkuyormuşum o zaman insanların benimle ilgili kötü bir şey söylemesinden. Sen o güne kadar çok güzel giyinmişsindir, o gün belki kötü bir seçim yapmışsındır, gider onu yazar. Seni çok seviyorum Serenay,” diyerek kendisine sevgi dolu bir mesaj gönderdi.

Beslenme ve Favori Değişiklikleri

Oyuncu, 2017 yılında dergiye verdiği röportajda yer alan favorilerini de yeniden yorumladı. Sarıkaya, o dönem favorisi olan Kalben albümünü hala çok severek dinlediğini söyledi. Ancak, eski beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirtti: