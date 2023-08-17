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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yeniden aynı projede

"Aile" dizisindeki Devin ve Aslan Soykan çiftini canlandıran Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir reklam filmi için bir araya gelecek.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ yeniden aynı projede
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2023 12:26

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, "Aile" dizisinin önceki sezonunda ekran başında muhteşem uyumlarıyla izleyicileri etkilemişti. İkilinin dizinin ikinci sezon çekimlerine Eylül ayında başlamadan önce yıllardır marka elçisi oldukları ünlü giyim markası için bir reklam filmi çekeceği duyuruldu.

Sarıkaya ve Tatlıtuğ, Beykoz ve Volkswagen Arena'da reklam filminin çekimleri için kamera karşısına geçecekler. "Aile" dizisindeki etkileyici ve romantik sahneler, bu iki Türkiye'nin en güzel ve yakışıklı oyuncularını reklam filminin merak konusu haline getirdi.

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