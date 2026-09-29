Serenay Sarıkaya Paris'te Büyüledi: Altın Rengi Elbisesiyle Podyuma Damga Vurdu!

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra cesur tercihleri benzersiz tarzı ve her adımıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bu kez uluslararası bir moda devinin etkinliği için gittiği Paris'te adeta rüzgar estirdi. Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirilen görkemli defilede podyuma çıkan ünlü yıldız göz alıcı tarzı ve muazzam enerjisiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Altın Rengi Püsküllü Elbisesiyle Göz Kamaştırdı

Dünyaca ünlü kozmetik markasını gururla temsil ettiği güzellik elçisi olan Serenay Sarıkaya moda haftasının en çok konuşulan anlarından birine imza attı. Baştan aşağı altın rengi püsküllerle tasarlanan hareketli ve son derece iddialı bir elbiseyle podyumda süzülen başarılı oyuncu zarif yürüyüşü ve sahne hakimiyetiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Dünyanın dört bir yanından gelen önemli moda ikonlarının ve basın mensuplarının katıldığı defilede Türk bayrağını ve şıklığını gururla dalgalandıran Sarıkaya podyuma damgasını vurdu.

Sosyal Medya Aura Yorumlarıyla Yıkıldı

Paris podyumundaki nefes kesen anlarını ve hazırlık arkası karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü oyuncuya kısa sürede hayranlarından binlerce beğeni ve övgü dolu yorum yağdı. Takipçileri tarafından paylaşıma gelen "Bambaşka bir seviye", "Aura kadın", "Bu nasıl bir güzellik" ve "Elbiseyi taşıma şekli efsane" gibi yorumlar Sarıkaya'nın küresel modadaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Fi, Şahmaran, Aile ve son olarak Netflix'in hit yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti gibi projelerdeki unutulmaz performanslarıyla kariyer basamaklarını hızla tırmanan Serenay Sarıkaya oyunculuk başarısını moda dünyasındaki ikonik duruşuyla taçlandırmaya devam ediyor.

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